Türkiye’de enflasyon yüzde 25,24 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Ekim ayında yüzde 25,24 oldu. Bu veri, yüzde 24,52 olarak açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarından daha yüksek geldi.
Türkiye’de enflasyon Ekim ayında yüzde 2,67 artarken, yıllık bazda yüzde 25,4 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) 2018 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,67, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,24 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 14,90 artış gerçekleşti.
Bu veriler, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın 9 Eylül’de açıkladığı “Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı”nın ardından gelen ilk enflasyon rakamları. Bu program kapsamında hükümet son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşan enflasyonla “topyekün mücadele” edileceğini ifade etmişti ve Türk şirketlerine bu mücadeleye katılma çağrısında bulunmuştu.
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DW, dpa / DÇÜ,HT
Türkiye İstatistik Kurumu’na göre enflasyon Eylül ayında yüzde 24,52'ye ulaştı. Böylece enflasyon son 15 yılın en yüksek seviyesine ulaşmış oldu. (03.10.2018)
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