 Türkiye′de enflasyon yüzde 14,03 yükseldi | EKONOMİ | DW | 03.12.2020

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EKONOMİ

Türkiye'de enflasyon yüzde 14,03 yükseldi

TÜİK'in açıkladığı Kasım ayı verilerine göre tüketici fiyatları yüzde 2,30, yıllık enflasyon da yüzde 14,03 düzeyinde yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde tüketici fiyatları Kasım'da yüzde 2,30 arttı ve yıllık enflasyon yüzde 14,03 düzeyine yükseldi. İstatistiklere göre, tüketici fiyatlarında yılın ilk 11 ayında da yüzde 13,19 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 12,04 artış gerçekleşti.

Görevden alınan eski Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceğini, 2021 sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz" tahmininde bulunmuştu.

Fiyatlardaki yükseliş 

Kasım ayında endekste kapsanan 418 maddeden 54 maddenin ortalama fiyatı düşerken, 42 maddenin ortalama fiyatı değişmedi, 322 maddenin ortalama fiyatı yükseldi.

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Gıda fiyatları neden artıyor?

Ana harcama grupları itibarıyla Kasım ayında fiyatları azalan tek ana grup yüzde 0,19 ile eğitim oldu. Alkollü içecekler ve tütün ana grubunda aylık değişim olmazken, en az artış yüzde 0,12 ile haberleşme ve yüzde 0,80 ile sağlık oldu. 

Buna karşılık ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Kasım ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla yüzde 4,51 ile ulaştırma, yüzde 4,16 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 1,69 ile ev eşyası şeklinde açıklandı. 

Yıllık en düşük artış yüzde 0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda. Bu grubu sırasıyla yüzde 0,99 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 5,19 ile haberleşme ve yüzde 7,00 ile eğitim izledi. 

Bir önceki yıla göre artışlar 

Buna karşılık bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana grupların ise yüzde 29,42 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 21,08 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 18,67 ile ulaştırma olduğu belirtildi.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2020 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 2,14, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,26, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,72 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 11,50 artış gerçekleşti. 

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Prof. Hanke'den enflasyon yorumu

DHA,DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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