Türkiye'de enflasyon son 14 yılın rekorunu kırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Temmuz'da bir önceki aya göre yüzde 0,55 arttı. TÜFE bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,85; 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 12 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon 2003 sonlarından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Anketlerdeki enflasyon beklentisi yüzde 16,4 dolayındaydı.

Aylık en yüksek artış lokanta ve oteller grubunda

Aylık en yüksek artış, yüzde 2,26 ile Temmuz 2018'de endekste yer alan gruplardan lokanta ve otellerde gerçekleşti. Ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış kaydedildi.

Aylık en fazla düşüş gösteren grup ise yüzde 3,07 ile giyim ve ayakkabı oldu. Gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,28, haberleşmede ise 0,11 düşüş gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış ulaştırmada

TÜFE’de, bir önceki yılın aynı ayına göre en fazla artış yüzde 24,21 ile ulaştırma grubunda oldu. Ev eşyası yüzde 20,32, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 19,40, çeşitli mal ve hizmetler yüzde 17,24, lokanta ve oteller ise yüzde 13,86 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları olarak kaydedildi.

Yİ-ÜFE'de aylık artış yüzde 1,77

Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,77, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 17,56, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25, 12 aylık ortalamalara göre ise yüzde 17,41 artış gösterdi.

Merkez Bankası üzerindeki baskı

Londra merkezli Capitol Economist'ten William Jackson'a göre, açıklanan enflasyon verileri, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz oranlarını değiştirmeme yönünde verdiği geçen haftaki kararın arkasında durulmasını daha da zorlaştırdı. Şirketin gelişen piyasalar baş ekonomisti Jackson, AFP'ye yaptığı değerlendirmede, Merkez Bankası'nın haftalık repo faizini önümüzdeki aylarda 200 baz puan arttırarak yüzde 19,75'e çıkaracağı öngörüsünde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) geçen Salı günü 2018 için yıl sonu enflasyon oranı tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e çıkarmıştı.

DW,AFP/CÖ,BÖ

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