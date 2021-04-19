Türkiye'de en yüksek günlük can kaybı kaydedildi

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs verilerine göre, Son 24 saatte yapılan 318 bin 869 testte, 55 bin 149 vaka ile 2 bin 862 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 341 kişi ile toplam can kaybı da 36 bin 267'ye yükseldi. Böylece Türkiye'de şimdiye kadar en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 319 olurken, 48 bin 947 kişinin covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Vakalar artmaya devam ederken Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

DW/AI,EC

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