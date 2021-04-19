 Türkiye′de en yüksek günlük can kaybı kaydedildi | TÜRKİYE | DW | 19.04.2021

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye'de en yüksek günlük can kaybı kaydedildi

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs verilerine göre Türkiye'de bir gün içerisinde 341 kişi hayatını kaybetti. Günlük yeni vaka sayısı ise 55 bin 149.

default

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük koronavirüs verilerine göre, Son 24 saatte yapılan 318 bin 869 testte, 55 bin 149 vaka ile 2 bin 862 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 341 kişi ile toplam can kaybı da 36 bin 267'ye yükseldi. Böylece Türkiye'de şimdiye kadar en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.

Ağır hasta sayısı 3 bin 319 olurken, 48 bin 947 kişinin covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye yükseldi.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 35,7 ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

Vakalar artmaya devam ederken Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" dedi.

DW/AI,EC

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Dünyada Covid-19 ölümleri 3 milyonu aştı

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu aştı.  

Geceleri sokağa çıkma kısıtlaması etkili bir yöntem mi?

Aralarında Fransa, Hollanda, Kanada, Fas ve Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkeler pandemiyle mücadelede sokağa çıkma kısıtlaması uyguladı veya hâlâ uyguluyor. Peki bu etkili bir yöntem mi?  

Türkiye’de yeni vaka sayısı 63 bini geçti

Türkiye’de son 24 saatte 63 bin 82 koronavirüs vakası tespit edilirken, pandeminin başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Sağlık Bakanlığı 289 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.  

Benzer içerik

Türkischer Gesundheitsminister Fahrettin Koca

Aşı programında sıra 55 yaş üstüne geldi 19.04.2021

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılamada sıranın 55 yaş üstüne geldiğini açıkladı.

Großbritannien | Massen-Impfzentrum

Koronavirüs aşıları yeterince test edildi mi? 19.04.2021

Koronavirüs pandemisi devam ederken, akıllarda hala pek çok soru işareti var. Aşılar hakkında merak edilenleri uzmanlara sorduk. Örneğin aşılar yeterince test edildi mi? Berlin Charite hastanesinden enfeksiyon uzmanı Prof. Dr. Leif Erik Sander Almanya'da kullanılan Covid-19 aşılarıyla ilgili soruları yanıtladı.

Portugal | Coronavirus | Todesopfer

Dünyada Covid-19 ölümleri 3 milyonu aştı 17.04.2021

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünya genelinde koronavirüse bağlı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyonu aştı.