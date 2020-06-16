Türkiye'de en çok Fox TV'ye en az A Haber'e güveniliyor

Reuters Gazetecilik Çalışmaları Enstitüsü 2020 Dijital Haber Raporu’nu yayınladı. 40 farklı ülkede dijital haber takibi alışkanlıklarını inceleyen rapor Türkiye özelinde de dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu.

Rapora göre yaklaşık 83 milyon nüfuslu Türkiye’de internete girme oranı yüzde 83. Kentleşmiş bölgelerde internet üzerinden haber takibi oldukça yaygın ancak televizyon başlıca haber kaynağı olmayı sürdürüyor. Basılı gazeteler uluslararası standartlara göre halen okunuyor ancak gazete kullanımında düşüş görülüyor.

Hükümet yanlısı medyaya güven az

Rapora göre Türkiye’de haber kaynağı olarak en güvenilir kanallar Fox ve NTV. Gazeteler arasında ise Sözcü ve Cumhuriyet vatandaşın en güvendiği haber kaynakları olarak öne çıkıyor. Güven sıralamasında en altta yer alan haber kaynakları ise sırasıyla A Haber, Sabah ve Odatv.

Türkiye’nin resmi haber ajansı Anadolu Ajansı’nın haberlerine güvendiğini söyleyen kesimin oranı yüzde 65 olurken, yüzde 27’lik bir kesim ise AA’nın haberlerine güvenmiyor.

Akıllı telefonlardan haber okuyanların sayısı artıyor.

Akıllı telefonlar bilgisayarları geride bıraktı

Rapora göre internet haberlerine ulaşmada akıllı telefonlar bilgisayarları geride bıraktı. 2015 yılında yüzde 65’lik bir kesim internet haberlerine bilgisayar üzerinden ulaşırken bu oran 2020’da yüzde 40’a düştü. Beş yıl önce yüzde 57’lik bir kesim akıllı telefon aracılığıyla internet haberlerini takip ederken 2020'de bu oran yüzde 72'ye yükseldi.

Habere erişim amacıyla sosyal medya mecralarının kullanımında ise ilk sırada Facebook geliyor. Onu sırasıyla YouTube, Instagram, WhatsApp ve Twitter takip ediyor. Twitter kullanıcılarının sadece yüzde 30'u Twitter'ı habere erişim için kullanıyor.

Türkiye video haber tüketiminde birinci

İnternet ortamında video haber tüketiminde de Türkiye dünya genelinde başı çekiyor. Türkiye'de internete giren kesimin yüzde 95'i haftada bir kez haber videosu izliyor. Bu oran Kenya'da yüzde 93, Filipinler ve Hong Kong'da ise yüzde 89. Kuzey Avrupa ülkelerinde ise internete girenlerin yarısından azı, örneğin Almanya’da yüzde 43’ü, Danimarka’da yüzde 41’i ve İngiltere’de yüzde 39’u haftada bir kez haber videosu izliyor.

Raporda koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde haber tüketiminin arttığı belirtildi. Televizyon ve internet üzerinden haber edinme trendinde yükseliş görülürken basılı gazetelerin tüketiminde kısıtlamalar ve dağıtımın zorlaşması nedeniyle azalma kaydedildi.

Reuters Enstitütüsü İngiltere’nin prestijli üniversitelerinden Oxford’a bağlı olarak faaliyette bulunan ve haber medyası üzerine dünya çapında araştırmalar yapan bir kuruluş.

DW / EC, BK

©Deutsche Welle Türkçe