 Türkiye′de ek korona önlemleri bekleniyor | TÜRKİYE | DW | 30.11.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'de ek korona önlemleri bekleniyor

Türkiye'de korona vakaları ve can kayıplarındaki artış nedeniyle yeni önlemler gündemde. Cumhurbaşkanlığında bugün yapılacak kabine toplantısında yeni kararlar alınması bekleniyor.

Coronavirus I Türkei

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün Beştepe'de toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, korona vakalarındaki artış nedeniyle salgına karşı alınacak yeni önlemleri masaya yatıracak.

Erdoğan, geçen Cuma günü yaptığı açıklamada vatandaşların kapalı mekanlarda önlemlere dikkat etmediğini belirterek "Yeni tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız" demiş ve Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda ek önlemlerin alınacağına işaret etmişti.

Türkiye'de korona önlemleri son olarak Kasım ayı başında genişletilmişti. Buna göre hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiş, restoran ve kafelerin sadece eve servis yapmasına izin verilmiş, okulların da uzaktan eğitim süresi uzatılmıştı. Ancak Kasım başından beri uygulanan önlemler salgının hızını kesmeye yetmedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün akşam son 24 saatin verilerini açıklarken "Ağır hasta sayısı artmaya devam ediyor. Bu yükü başarıyla göğüsleyen sağlık çalışanlarımıza destek olun" uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanlığının, dün akşam açıkladığı verilere göre son bir gün içinde 29 bin 281 yeni vaka tespit edildi, 185 kişi de hayatını kaybetti. Yeni hasta sayısı  6 bin 439 ve ağır hasta sayısı 5 bin 11 olarak duyuruldu.

Uzmanlar "tam kapanma" diyor

Uzmanlar, Türkiye'de salgınının hızının yavaşlatılması için en az iki haftalık tam kapanma önerisinde bulunuyor. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, vaka artışlarıyla ilgili geçen hafta yaptığı değerlendirmede artışın hala önlenebilir olduğunu belirterek "Toplu hareketliliğin kısıtlanması, toplu bulunan alanların kapatılması, zorunlu üretim dışında üretimin mutlaka durması ve bunun en az iki hafta, tercihen dört hafta. Bilim söylüyor bunu, bizler değil. Dört hafta hızı düşürebilmek için ideal olanıdır" demişti.

Ancak kabine toplantısından tam kapanma kararı çıkması beklenmiyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının geniştilmesi ve vaka sayısının yüksek olduğu kentlerde de seyahat kısıtlaması uygulanması tahmin ediliyor.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde hafta sonu uygulanan TSİ saat 20.00'den sabah 10.00'a kadarki sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 12 bin 671 kişiye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapıldığını açıkladı.

DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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