 Türkiye′de devlet kurumlarına koronavirüs güvensizliği | TÜRKİYE | DW | 16.03.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'de devlet kurumlarına koronavirüs güvensizliği

Konda’nın araştırmasına göre, vatandaşların neredeyse yarısı devlet kurumlarının koronavirüse karşı yeterli önlem aldığını düşünmüyor ve ilgili kurumların topluma doğru bilgi verdiğine inanmıyor.

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Konda'nın Mart 2020 tarihli araştırmasına göre, araştırmaya katılanların neredeyse yarısı Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının koronavirüse karşı yeterli önlem almadığını düşünüyor ve ilgili kurumların topluma doğru bilgi verdiğine inanmıyor.

Katılımcıların neredeyse tamamı koronavirüsü ve korunmak için yapılması gerekenleri bildiğini savunurken ancak yarısı bunları gerçekten uyguladığını belirtiyor.

Söz konusu veriler firmanın her ay düzenli olarak yaptığı ve aboneleriyle paylaştığı "Konda Barometresi" adlı siyasi ve toplumsal araştırmalar dizisine dayanıyor.

Yüzde 45 şüpheyle yaklaşıyor

Saha çalışması 7-8 Mart tarihlerinde yapılan araştırmaya göre, katılımcıların "yüzde 97’si koronavirüs konusundan haberdar olduğunu" belirtti. "Yüzde 86,5’i virüsün nasıl yayıldığını" ve "yüzde 85’i ise tedbir amaçlı olarak neler yapılması gerektiğini bildiğini" kaydetti.

Ancak ankete göre katılımcıların sadece yüzde 55’i koronavirüse karşı pratikte gerekli adımları attığını belirtiyor.

Ankete göre "katılımcıların yüzde 45’i Sağlık Bakanlığı ve devlet kurumlarının koronavirüse karşı yeterli önlem aldığını" düşünmüyor. Yine "yüzde 45’i ilgili kurumların topluma doğru bilgi verdiğine" inanmadığını ifade ediyor.

Konda Genel Müdür Bekir Ağırdır, normalde sadece abonelerine gönderdikleri bilgi notunu "kamusal sorumluluk gereği" herkesle paylaşma ihtiyacı duyduklarını belirtti.

Ağırdır, anket sonucu ile ilgili yaptığı değerlendirmede "Ülkedeki siyasi kutuplaşmanın ve buna bağlı olarak da devlet kurumlarına olan güvenin böylesi bir toplum sağlığı ve salgın meselesinde bile etkili olduğu anlaşılmaktadır" görüşünü dile getirdi.

DW/BW,HS

©Deutsche Welle Türkçe

 

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