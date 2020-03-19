 Türkiye’de dördüncü can kaybı | TÜRKİYE | DW | 20.03.2020

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TÜRKİYE

Türkiye’de dördüncü can kaybı

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısının dörde yükseldiğini duyurdu. Vaka sayısı 359’a ulaştı.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'de COVID-19 hastalığından ölenlerin sayısının dörde yükseldiğini duyurdu. Koca 191 olan vaka sayısının da 359’a ulaştığını söyledi.

Koca Twitter hesabından paylaştığı açıklamada "Son 24 saatte yapılan 1.981 TESTTEN 168’İ POZİTİF ÇIKTI. 191 olan hasta sayımız 359’a ulaştı. Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta COVID-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu. Acımız arttı ama başaracağız" ifadelerine yer verdi.

ETO,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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