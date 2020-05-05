Türkiye'de COVID-19'dan 59 kişi daha yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki yeni tip koronavirüs vakalarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Buna göre, Türkiye'de virüs nedeniyle bugün hayatını kaybeden 59 kişiyle birlikte toplam can kaybı 3 bin 520'ye yükseldi.

Sağlık Bakanı son rakamlarla birlikte vaka sayılarında kısmi bir artış gözlendiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız" ifadelerini kullandı.

Toplamda test sayısı 1 milyon 204 bin 421’e, vaka sayısı 129 bin 491’e, hayatını kaybeden sayısı 3 bin 520’ye ve iyileşen sayısı da 73 bin 285’e yükseldi. Yoğun bakımdaki hasta sayısı bin 338 ve entübe hasta sayısı 707 oldu.

Bugün 5 bin 119 kişinin daha iyileşmesiyle Türkiye’de COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 73 bin 285 ulaştı.

TFF ile görüşme

Sağlık Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan gelen talep üzerine Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile koronavirüs salgını nedeniyle müsabakaların seyrine ilişkin bir değerlendirme yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede bir karar alınmadığı ayrıca bir talebe dönük değil, daha çok istişare amaçlı olduğu aktarıldı.

Sağlık Bakanlığı liglerin seyriyle ilgili kararın kendilerinde olmadığını vurgulayarak, "Liglerin devamı konusu, Futbol Federasyonumuzun kendi iradesi ile alacağı bir karardır. Talep edilmesi durumunda sağlık açısından alınması gereken önlemler konusunda Bilim Kurulu görüşleri de alınarak Federasyona bildirilebilecektir" dedi.

Normalleşme Planı

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün koronavirüs salgınında alınan önlemlerin esnetilmesini içeren Normalleşme Planı kapsamında atılacak adımları açıklamıştı.

Bu kapsamda, yedi ilde seyahat sınırlaması kaldırıldı, kuaför, berber ve AVM'lerin 11 Mayıs'ta açılmasına karar verildi. Ayrıca 65 yaş üstü ve 20 yaş altındaki kişilere yönelik sokağa çıkma sınırlaması da bu hafta sonundan itibaren esnetildi. Cerrahi ve bez maske satışına da "tavan fiyat" belirlenerek izin verilecek.

Anka, DW,MK/HT

©️ Deutsche Welle Türkçe