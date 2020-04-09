Türkiye’de Covid-19'a bağlı olarak 98 kişi hayatını kaybetti

13 Nisan Pazartesi günü koronavirüs salgınına ilişkin günün önemli gelişmeleri:

TSİ 19.25 Türkiye’de 98 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ülke çapında bugün 34 bin 456 kişiye koronavirüs testi yapıldığını, 4 bin 93 kişinin pozitif tespit edildiğini ve 98 kişinin Covid-19 hastalığından hayatını kaybettiğini duyurdu. Böylece koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısı bin 296’ya, toplam vaka sayısı ise 61 bin 49’a yükseldi. 511 hastanın iyileştiğini belirten Bakan Koca, test sayısının yakında 500 bine ulaşacağını kaydetti ve "Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır." şeklinde konuştu.

TSİ 18.35 Erdoğan: 17-19 Nisan'da sokağa çıkma yasağı uygulanacak

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 Nisan Cuma saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulamasının devam edeceğini duyurdu. Erdoğan, kabine toplantısında, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonları sokağa çıkma yasağının ilerleyen dönemde de "ihtiyaç duyuldukça sürdürülmesi" kararı alındığını belirtti.

TSİ 17.10 İngiltere'de bir günde 717 kişi öldü

İngiltere’de hastanelerde Pazar günü COVID-19’dan 717 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre böylece ülkede ölenlerin sayısı 11 bin 329’a yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 4 bin 342 artarak 88 bin 621’e ulaştı.

TSİ 17.03 USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde ölüm

Koronavirüs vakaları ile medyanın gündemine gelen USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde bir personel COVID-19’dan yaşamını yitirdi. Amerikan Donanması’nın verdiği bilgiye göre, söz konusu kişi geminin bulunduğu Pasifik Okyanusu’ndaki ABD’ye bağlı Guam Adası’nda vefat etti. Mart sonunda gemide koronavirüs vakaları olduğu teyit edilmişti. 4 bin 800 personelin 580’inde COVID-19 testi pozitif çıkmıştı. Salgınla mücadele için geminin 4 bin kişilik personeli Guam’daki otel ve kışlalara yerleştirilmişti. Uçak gemisinin kaptanı Brett Crozier, COVID-19 tespit edilen personelinin karaya çıkarılması için donanmaya mektup göndermişti. Aynı mektubu medyaya da gönderdiği iddialarının ortaya atılmasının ardından ABD Deniz Kuvvetleri Genel Sekreter Vekili Thomas Modly tarafından görevinden alınmıştı. Kaptan hakkında "aptal" ifadesini kullanan Modly tepki görmüş ve geçen hafta istifa ettiğini açıklamıştı.

USS Theodore Roosevelt uçak gemisi

TSİ 15.10 Hollanda'da vaka sayısı arttı

Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 86 artarak 2 bin 823'e yükseldi. Hollanda Sağlık Ensitüsü'nden yapılan açıklamada, salgına yakalananların sayısının ise 964 artarak 26 bin 551'e ulaştığı belirtildi.

TSİ 15.30 Fransa'da durum kötüleşiyor

Fransa’da önlemler etkisini göstermeye başlasa da COVID-19'dan 14 bin 440 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığı yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısının hafif gerilediğini ancak salgının etkisini sürdürdüğünü açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Pazartesi akşamı televizyondan ulusa sesleniş konuşması yapması bekleniyor. Macron'un koronavirüs tedbirlerinin süresinin uzatılacağını açıklaması bekleniyor.

TSİ 14.00 Johnson dinleniyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra başbakanlık konutu Chequers'te dinlenmeye devam ediyor. Başbakanın COVID-19’u atlattığı ancak doktorların tavsiyesi üzerine hemen işbaşı yapmayacağı bildirildi. 55 yaşındaki Johnson birkaç hafta içinde işine dönebileceğini belirterek Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) hayatını kurtardığını söyledi.

​​​​Boris Johnson Pazar günü taburcu olmuştu

TSİ 13.30 İtalya'da ölenlerin sayısı azaldı

Koronavirüsün en kötü etkilendiği ülkelerden biri olan İtalya’da dün 431 kişinin öldüğü açıklandı. Bu rakamın uzun süredir kaydedilen en düşük rakam olduğu duyuruldu. Ülkede Şubat ayından beri ölenlerin sayısı 19 bin 899, toplam vaka sayısı ise 150 bin 363.

TSİ 13.20 Gül: Üç hükümlü hayatını kaybetti

Türkiye Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, beş açık ceza infaz kurumunda 17 hükümlüye COVID-19 tanısı konulduğunu, üç hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini açıkladı. Bakan Gül, hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumunun iyi olduğunu, kronik rahatsızlığı bulunan bir hükümlünün tedavisinin yoğun bakımda devam ettiğini belirtti. Bakan Gül, "Kapalı ceza infaz kurumlarında pozitif vaka görülmediğini" söyledi. Adalet kurumlarında ve hizmetlerinde salgına ilişkin önlemler konusunda yapılan koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Gül, "14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testleri pozitif çıkmıştır" şeklinde konuştu.

TSİ 12.48 İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısındaki düşüş sürüyor

Avrupa'da koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da yaşamını yitirenlerin sayısında azalma kaydedildi. İspanya Sağlık Bakanlığı Pazar gününden Pazartesi gününe dek 517 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bu rakam önceki günlerde daha yüksekti. Böylece ülkede salgında ölenlerin sayısı 17 bin 489'a yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 3 bin 477 artarak 169 bin 496'ya çıktı.

TSİ 12.40 İran'da ölenlerin sayısı 4 bin 585'e yükseldi

İran'da yeni tip koronavirüsten 111 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece ölenlerin sayısı 4 bin 585'e yükselmiş oldu. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre salgına yakalananların sayısı 24 saat içinde bin 617 artarak 73 bin 303'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 45 bin 983 olarak açıklandı.

TSİ 11.00 Rusya’da 2 bin 558 yeni vaka

Rusya'da 2 bin 558 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, bir günde kaydedilen en yüksek rakam. Rusya Korona Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, salgına yakalananların toplam sayısı 18 bin 328 olarak açıklandı. Rusya'da resmi rakamlara göre 148 kişi hastalıktan yaşamını yitirdi.

TSİ 10.25 Güney Kore'den ABD'ye 600 bin test kiti

Güney Kore‘nin ABD’nin istediği Covid-19 test kitlerinin ilk bölümünü yolladığı bildirildi. Seul’deki hükümet çevrelerine dayandırılan habere göre 600 bin test kiti ABD’ye ait bir uçak tarafından teslim alındı. ABD Başkanı Donald Trump Mart sonunda bir telefon görüşmesinde Güney Koreli mevkidaşı Moon Jae’den test kiti gönderilmesini istemişti. Güne Kore daha önce aralarında Los Angeles’in de bulunduğu birçok ABD kentine talep olmaksızın test kiti yollamıştı.

TSİ 09.21 Trump'ın danışmanı hükümeti eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump’ın salgın konusundaki danışmanı virolog Anthony Fauci ABD’nin virüs krizine geç tepki verdiği yönünde New York Times’da çıkan haberi teyit etti. CNN’e konuşan Fauci, kamuya ait kurumlar daha erken kapatılmış olsaydı, bunun hayat kurtarabileceğini söyledi. Virolog isim söylemese de kamuda önlemlerin alınması konusunda başlangıçta büyük bir direncin olduğunu belirterek Başkan Trump’a işaret etti. New York Times Başkan Trump’ı virüs krizinde geç harekete geçmekle suçlamış, Trump ise gazetenin haberini “Yalan Haber“ olarak nitelendirmişti. ABD’de salgında ölenlerin sayısı 22 bine ulaştı.

TSİ 07.15 Almanya'da salgına yakalananların sayısı artı

Robert Koch Enstitüsü'nün verilerine göre Almanya'da yeni tip koronavirüse yakalananların sayısı 2 bin 537 artarak 123 bin 16'ya yükseldi. Son 24 saat içinde 126 kişi salgın nedeniyle yaşamını yitirdi. Salgında iyileşenlerin sayısı artarak 64 bin 300'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı bir gün önce 60 bin 200 olarak açıklanmıştı.

TSİ 06.00 Çin'de yeni 108 vaka

Çinli yetkililer Pazar günü 108 yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini açıkladı. Bu, son beş haftanın en yüksek rakamı. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu hastalığa yakalananların büyük çoğunluğunun ülkeye giriş yapanlar olduğunu duyurdu. Böylece ülkede toplam vaka sayısı 82 bin 160'a, ölenlerin sayısı ise 3 bin 341'e ulaştı.

TSİ 05.00 En fazla can kaybı ABD'de

Reuters'in haberine göre koronavirüsten en fazla can kaybı ABD'de yaşandı. Pazar akşamına dek yaşamını yitirenlerin sayısı 22 bine yaklaştı. Son dört günde çoğu New York'ta olmak üzere günlük 2 bin yeni vaka tespit edildi.

Reuters, dpa, DHA / HT,JD

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