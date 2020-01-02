Türkiye'de Carlos Ghosn'un kaçışıyla ilgili gözaltılar

Japonya'da ev hapsinde olan Nissan eski CEO ve Yönetim Kurulu Başkanı Carlos Ghosn'un Tokyo'dan Lübnan'a kaçışının ardından Türkiye'de de soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Japonya'nın Osaka kentinden yasa dışı yollarla İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'na ulaşıp buradan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçtiği bildirilen Ghosn'un kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen yedi kişi gözaltına alındı. DHA'nın haberine göre, Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, özel bir hava yolu şirketine ait uçaktaki dört pilot, iki özel yer hizmetleri şirketi çalışanı ve özel kargo şirketinin operasyon müdürü gözaltına alındı.

Japonya'da "görevini kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılanan Ghosn'u taşıyan uçağın İstanbul'a 30 Aralık Pazartesi sabahı indiği belirtiliyor. Fransa, Lübnan ve Brezilya pasaportları bulunan Ghosn, önceki gün yaptığı açıklamada, Japonya'daki yargı sistemi adil olmadığı için bu ülkeden ayrıldığını söylemişti.

Suçlamaları reddediyor

Lübnan, Ghosn'un ülkeye yasal yollarla girdiğini ve 65 yaşındaki iş adamı hakkında herhangi bir hukuki işlem başlatılması için gerekçe bulunmadığını belirtti. Japonya ile Lübnan arasında, suçluların iadesine ilişkin bir anlaşma bulunmuyor.

Şirket parasını kendi hesabına geçirmek ve maaşını düşük göstermekle suçlanan Ghosn, tutuklanmadan önce Nissan ve Renault'un yönetim kurulu başkanıydı. Ghosn, hakkındaki suçlamaların, bu iki şirketin olası birleşmesinin önlenmesi için Japon makamları tarafından üretildiğini öne sürüyor.

DW,DHA,AP,rtr/CÖ,HT

© Deutsche Welle Türkçe