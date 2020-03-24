Türkiye’de can kaybı 44'e yükseldi

Dünya genelinde koronavirüs salgınından hayatını kaybedenlerin sayısı 17 bini aştı. Virüsün bulaştığı insan sayısı 390 bini bulurken, bunların 200 bini Avrupa’dan.

Türkiye'de yaşamını yitirenlerin sayısı 44’e, vaka sayısı 1872’ye yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, “Son 24 saatte toplam 3952 test yapıldı. 343 yeni tanı var. 7 hastamızı kaybettik. Biri KOAH hastasıydı. Altısı ileri yaştaydı” açıklamasını yaptı. .

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta tespit edilmişti.

Diğer yandan Avrupa’da hayatını kaybeden 26 Türk vatandaşı olduğu belirtildi. Anadolu Ajansı’nın haberine göre hayatını kaybeden Türk vatandaşlarından 6’sı Hollanda’da, 12’si Fransa’da, 3’ü Belçika’da, 3’ü Almanya’da, 1’i İngiltere’de, bir diğeri de Avusturya’da yaşıyordu.

Ölümler fazla ancak bulaşma hızı yavaşladı

Avrupa genelinde koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor. Şimdiye kadar en fazla ölümün yaşandığı İtalya, yine ölüm oranının yüksek olduğu bir günü geride bıraktı. Ülkede son 24 saatte 743 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirken, iki gündür azalma eğiliminde olan ölümler yeniden artışa geçti. Buna karşın virüsün bulaşma hızının yavaşladığı kaydedildi. Vaka sayısı yüzde 8 oranında artış gösterirken, bu oran Mart ayı başında yüzde 50’ye kadar çıkmıştı. Şu anda vaka sayısı 64 bine yaklaştı.

İtalya’da geçen Cumartesi günü 793 ile bir gündeki en fazla can kaybı gerçekleşmişti. Toplam can kaybı 6 bin 820 olarak kaydedilirken, ölüm oranı yüzde 12,2 olarak ölçüldü.

İspanya NATO’dan yardım istedi

İtalya ve Çin’in ardından en fazla ölümün yaşandığı üçüncü ülke İspanya. Ülkede toplam ölü sayısı 2 bin 700’e, vaka sayısı da 40 bine ulaşırken, İspanya ordusu NATO’dan insani ve tıbbi yardım talebinde bulundu. 14 Mart’tan beri sokağa çıkma yasağı uygulanan ülkede buna rağmen salgının yayılması önlenemiyor. Virüse yakalananların yüzde 14’ünü sağlık çalışanları oluşturuyor.

İspanya'da bilanço ağırlaşıyor

Madrid'de dezenfektasyon yapmak üzere bazı huzurevlerine giden askerler, çalışanların kaçtığını ve tesiste kalan yaşlıların terk edilmiş, bazılarının ise ölmüş olduğunu tespit etti.

Fransa’da 6 haftalık sokağa çıkma yasağı gündemde

Fransa’da ölü sayısı 1100’e, hastalığa yakalananların sayısı da 22 bin 300’e çıkarken, hükümet halihazırdaki sokağa çıkma yasağının altı haftaya uzatılmasını planlıyor.

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Almanya’daki ölü sayısı ise 132’ye toplam vaka da 31 bin 260’a çıktı. İngiltere’de koronavirüsten kaynaklanan ölümler 422 olarak kaydedildi. Ülkedeki vaka sayısı 8 bini aştı.

İran’da 6 yaşında çocuk öldü

Salgının yaygın olarak görüldüğü bir başka ülke İran’da ise ölü sayısı 2 bine yaklaştı. Bir günde 1762 yeni vakanın kayıtlara geçtiğini bildiren İran Sağlık Bakanlığını bunun yeni bir rekor olduğunu vurguladı. Ülkedeki toplam vaka sayısı 24 bin 811. Bakanlık 6 yaşında bir çocuğun da ölenler arasında olduğunu duyurdu. Ülkede daha önce 3 yaşında bir çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

AFP,dpa,rtr/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe