Türkiye'de can kaybı 37'ye yükseldi

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 37'ye, vaka sayısı ise 1529'a yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'de son 24 saatte 3 bin 672 test yapıldığını kaydetti.

Yapılan testler kapsamında 293 yeni koronavirüs vakasının kayıt altına alındığını belirten Koca, 7 kişinin COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Tweetinde gençlere seslenen Koca, "Gençlere uyarımız var: Salgının dışında değilsiniz. Hayatınızı yavaşlatın. Risk ortamına girmeyin. Riski evinize taşımayın. Evde kalın. Hayat eve sığar" diye konuştu.

Sağlık personelinde de positif vakalar var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün daha önce düzenlediği basın toplantısında ise Türkiye’deki koronavirüs vakaları arasında sağlık personelinin de bulunduğunu ifade etti. Küresel boyuttaki salgına yönelik Türkiye’nin aldığı son önlemleri açıklayan Koca, bir gazetecinin sorusu üzerine, "Sağlık personelimiz içinde pozitif olan vakalarımız var maalesef. Sayılarını şu an söylemek doğru olmaz. Erken dönemde gün sonu itibariyle duyurmak istiyoruz” dedi. Koca, 2020 yılında yeni sağlık personeli alınacağını da belirterek, sağlık personeli kadroları için 32 bin alım gerçekleştirileceğini söyledi.

"Çin'den yeni ilaç getirttik”

Koca, virüse karşı Çin’de kullanılmış olan ve olumlu sonuç verdiği iddia edilen özel bir ilaç getirtildiğini söyledi. Koca, Çin’den getirtilen ilacın bu sabah itibarıyla yoğun bakımdaki hastalara verilmeye başlandığını kaydetti.

Söz konsu ilacın 11-12 gün olan yoğun tedavi sürecini 4 güne kadar indirdiği bilgisine sahip olduklarını belirten Koca, “Bu ilacın ne kadar etkili olup olmadığını da görmüş olacağız. Sonuçları sizlerle paylaşmış olacağız” dedi.

“İyileşen hastalarımız var”

Sağlık Bakanı, sayı vermese de virüse yakalanan hastalar arasında iyileşenler olduğunu da söyledi. Koca, "İyileşen vakalarımız var. Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı da gün be gün açıklamış olacağız. İyileşmekte olan hastalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

“50-60 yaş arasında 2 ölüm var”

Bakan Koca, bir soru üzerine Türkiye’de şu ana kadar koronavirüsten hayatını kaybeden 30 kişinin yaş aralığına dair de açıklama yaptı. Koca, iki hastanın 50-60 yaş arasında olduğunu geri kalanının 60-91 yaş aralığında olduğunu belirtti.

Sokağa çıkma yasağı

Sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceği tartışmalarına da değinen Koca, gazetecilerin bu yöndeki sorusuna, "Tek tek mücadele edilmesi gereken bir dönemdeyiz. Herkes kendi olağanüstü halini ilan edebilir. Bunu illa devletin ilan etmesi gerekmiyor. Herkesin kendi odasında kendisini izole etmesi ve hepimiz bu doğrultuda mücadeleye devam etmiş olalım” yanıtını verdi.

Yerli solunum cihazı üretimi

Son olarak Çin’den 50 bin tarama kiti geldiğini anlatan Koca, Perşembe günü 300 bin adet daha gelmiş olacağını vurguladı.

Bakan Koca solumun cihazı sayısını artırmak amacıyla yerli üretime geçileceğini belirterek, bu konuda iki firma ile anlaşıldığını aktardı.

Koca, "İlk etapta Nisan sonu itibariyle 2 bin teslim, toplam 5 bin olmak üzere bir sözleşme yaptık” dedi.

Türkiye’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta görüldü. O zamandan beri 1236 vaka tespit edilirken, 30 kişi hayatını kaybetti.

DW / GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe