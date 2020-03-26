Türkiye'de can kayıpları 75'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün akşam Twitter üzerinden koronavirüs vakaları ve can kayıpları ile ilgili son resmi bilgileri paylaştı. Türkiye'de 7 bin 286 test yapıldığını ve 1196 kişiye daha tanı konduğunu belirten Koca, dün 16 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve can kaybının 75'e yükseldiğini açıkladı. Koca, hasta sayısının ise 3 bin 629'a ulaştığına işaret etti.

Türkiye açısından bir günde yaşanan en fazla kayıp 16 ile dün kaydedilirken Sağlık Bakanı Koca "Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

Pazar yerlerinde yeni önlemler

Öte yandan Türkiye'de koronavirüse karşı önlemler genişletiliyor. Koronvirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı mahalle ve semt pazarlarında uyulması gereken kuralları yeniden düzenledi.

İl valiliklerine gönderilen ek genelgeye göre bu pazarlarda artık giyim, oyuncak ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışına izin verilmeyecek. Pazarlarda sadece sebze, meyve, tahıl, bakliyat, temizlik malzemesi gibi temel gıda ve temizlik maddelerinin satışına izin veriliyor.

Ancak genelgede bu maddelerin satışına ilişkin de belirli önlemler alınacağı ve belirlenen kurallar uyarınca satış yapılabileceği vurgulandı. Bu pazar yerleri en geç 19.00'a kadar faaliyet yürütebilecek.

Kamuoyunda "sosyete pazarı" olarak adlandırılanlar başta olmak üzere sergi ve tezgahlarda giyim, oyuncak, süs eşyası, çanta ve benzeri zaruri olmayan ihtiyaç maddelerinin satışının yapıldığı tüm pazarların faaliyetlerinin de bugün saat 17.00 itibariyle geçici bir süreliğine durdurulacağı belirtildi.

New York seferleri iptal

ABD'nin New York kentinde koronavirüs vakalarının artmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) da bugün kente uçuşları 17 Nisan tarihine kadar iptal ettiğini duyurdu. THY, ABD'nin Chicago ve Washington şehirlerine düzenlediği seferlerine ise devam edecek.

İçişleri Bakanlığı dün da 81 il valiliğine gönderdiği yeni ek genelgeyle yerel yönetimlerin olağanüstü durumlar dışında Haziran ayına kadar toplantılarını ertelemelerini istemişti.

DHA/HS,TY

©️ Deutsche Welle Türkçe