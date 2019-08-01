 Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha gözaltında | TÜRKİYE | DW | 07.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha gözaltında

Türkiye'ye tatil için giden Alman vatandaşı Osman B.'nin "terör propagandası yapmak" suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi. Osman B.'nin Facebook paylaşımları nedeniyle suçlandığı kaydedildi.

default

Türkiye’de bir Alman vatandaşının daha gözaltına alındığı belirtildi. NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, 36 yaşındaki Osman B. temmuz ayı sonunda Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Habere göre Osman B.'ye Facebook'taki bazı paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" suçlaması yöneltiliyor.

2011’den bu yana Alman vatandaşı olan Osman B.'nin Antalya'ya ailesiyle birlikte tatil amaçlı gittiğini belirttiği bildirildi. Sulh yargıcının Osman B.'nin Türkiye'de ikamet adresinin bulunmadığından firar etme riskini göz önünde bulundurarak gözaltında tutulmasına karar verdiği kaydedildi.

Önerdiğimiz linkler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, İçişleri Bakanı Soylu’nun Almanya’da tartışma yaratan sözlerinin “farklı anlamlara çekildiğini” söyledi. Bakan Ersoy, “Almanları her daim ülkemizde görmek ve ağırlamak istiyoruz” dedi. (07.03.2019)

Türkiye, Almanya ile hızlı bir normalleşme süreci arzu etse de Türkiye’de demokrasi ve hukuk devletinin gerilemesi, tutuklu Alman vatandaşları, normalleşme önündeki en önemli sorun başlıklarını oluşturmaya devam ediyor. (01.01.2019)

Alman Dışişleri Bakanı Maas, Türk İçişleri Bakanı Soylu’nun Almanya’da tartışma yaratan “havalimanında tutuklanacaklar” yönündeki sözleri için, “Bunlar kabul edilemez ve bizi endişelendiren açıklamalardır” dedi. (07.03.2019)

Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'nin ve Antalya'daki konsolosluğun olayla ilgili bilgilendirildiği ve "gerekli adımları attıkları" bildirildi. Osman B.'nin, ifadesinde birkaç yıl önce kendi Facebook hesabından bazı paylaşımlar yaptığını, ancak bunlardan pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi. Osman B., kendisiyle ilişkilendirilen ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının paylaşıldığı ikinci bir hesapla ilgisinin bulunduğuna yönelik suçlamaları ise reddetti.

Soylu "gözaltına alacağız" demişti

Gözaltına alınan Osman B.'nin avukatı Berthold Fresenius müvekkiline yöneltilen suçlamaların Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen Mart ayında yaptığı açıklamalarla ilintili olduğunu savundu. Soylu, 3 Mart'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaptığı söz konusu konuşmada "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.

Deutschland Auswärtiges Amt in Berlin

Almanya Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarılarını son dönemde sıkça güncelledi.

Almanya seyahat uyarılarını genişletmişti

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye için yaptığı seyahat uyarılarını son dönemde sıkça güncelledi. En son Mart ayında güncellenen seyahat uyarılarında "başka bir hesaba ait bir içeriği paylaşmanın ya da beğenmenin dahi" suç sayılabileceği uyarısı yapılmıştı. Uyarılarda, herkese açık olmayan hesaplardaki yorumların dahi Türk otoritelerine ihbar edilebileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedilmişti. 

NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'un elindeki bilgilere göre Türkiye’de yedi Alman vatandaşı siyasi gerekçelerle tutuklu bulunuyor.

AFP,DW/SÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei PK IHD: Verlorene Familien

KHK’lı kayıplara ne oldu? 01.08.2019

Türkiye’de KHK ile ihraç edilen ve Şubat'ta ortadan kaybolan kişilerin işkence ve kötü muameleye uğradığına dair endişe artıyor. Aileler, sivil toplum ve siyasetçilerden hükümete "Olay aydınlansın" çağrısı yükseliyor.

Symbolbild Facebook

Facebook'un para birimi Libra endişe yaratıyor 16.07.2019

Sosyal medya devi Facebook'un, 2020 yılının ilk yarısında piyasaya süreceğini duyurduğu kripto para biri Libra konusunda uzmanlar endişeli.

Deutschland l Demonstration für die Rechte von Geflüchteten in Berlin

Banu Güven: Irkçı olarak anılmayı kim ister? 04.08.2019

"Pegida eylemlerine katılanların çoğu ırkçı olduğunu kabul etmiyor" diyen Banu Güven DW Türkçe için kaleme aldığı yazısında Türkiye ve Almanya’daki gizli ırkçılığı irdeliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

İmam hatip okullarının sayısı kadar başarısı da artıyor mu?

Türkiye'de sayıları her yıl artan imam hatip okullarının niteliği Milli Eğitim Bakanlığı’nın da gündeminde. Bazı mezunlar aldıkları eğitimden memnun kalmazken, bakanlık "Hedef 2020" projesiyle başarıyı artırmak istiyor.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  