Türkiye’de bir Alman vatandaşı daha gözaltında

Türkiye’de bir Alman vatandaşının daha gözaltına alındığı belirtildi. NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung’un haberine göre, 36 yaşındaki Osman B. temmuz ayı sonunda Antalya Havalimanı'nda gözaltına alındı. Habere göre Osman B.'ye Facebook'taki bazı paylaşımları nedeniyle "terör propagandası" suçlaması yöneltiliyor.

2011’den bu yana Alman vatandaşı olan Osman B.'nin Antalya'ya ailesiyle birlikte tatil amaçlı gittiğini belirttiği bildirildi. Sulh yargıcının Osman B.'nin Türkiye'de ikamet adresinin bulunmadığından firar etme riskini göz önünde bulundurarak gözaltında tutulmasına karar verdiği kaydedildi.

Ankara'daki Almanya Büyükelçiliği'nin ve Antalya'daki konsolosluğun olayla ilgili bilgilendirildiği ve "gerekli adımları attıkları" bildirildi. Osman B.'nin, ifadesinde birkaç yıl önce kendi Facebook hesabından bazı paylaşımlar yaptığını, ancak bunlardan pişmanlık duyduğunu söylediği kaydedildi. Osman B., kendisiyle ilişkilendirilen ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın fotoğraflarının paylaşıldığı ikinci bir hesapla ilgisinin bulunduğuna yönelik suçlamaları ise reddetti.

Soylu "gözaltına alacağız" demişti

Gözaltına alınan Osman B.'nin avukatı Berthold Fresenius müvekkiline yöneltilen suçlamaların Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun geçen Mart ayında yaptığı açıklamalarla ilintili olduğunu savundu. Soylu, 3 Mart'ta Ankara'nın Polatlı ilçesinde yaptığı söz konusu konuşmada "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı seyahat uyarılarını son dönemde sıkça güncelledi.

Almanya seyahat uyarılarını genişletmişti

Almanya Dışişleri Bakanlığı Türkiye için yaptığı seyahat uyarılarını son dönemde sıkça güncelledi. En son Mart ayında güncellenen seyahat uyarılarında "başka bir hesaba ait bir içeriği paylaşmanın ya da beğenmenin dahi" suç sayılabileceği uyarısı yapılmıştı. Uyarılarda, herkese açık olmayan hesaplardaki yorumların dahi Türk otoritelerine ihbar edilebileceği ihtimalinin de göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedilmişti.

NDR, WDR ve Süddeutsche Zeitung'un elindeki bilgilere göre Türkiye’de yedi Alman vatandaşı siyasi gerekçelerle tutuklu bulunuyor.

AFP,DW/SÖ,AÜ

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