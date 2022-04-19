Türkiye'de alım gücü | Vatandaş giyinmeye çare arıyor

EkonomiTürkiyeTürkiye'de alım gücü | Vatandaş giyinmeye çare arıyorTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoEkonomiTürkiye34 dakika önce34 dakika önceTürkiye'de son günlerde giyinmenin maliyeti hızla artınca vatandaşlar, düşen alım güçleri nedeiyle çareyi eski kıyafetlerini ve ayakkabılarını onarmakta arıyor. Ayakkabı tamircileri yoğunlukla baş edemediklerini anlatıyor.https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiyede-al%C4%B1m-g%C3%BCc%C3%BC-vatanda%C5%9F-giyinmeye-%C3%A7are-ar%C4%B1yor/video-61527867Reklam