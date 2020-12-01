 Türkiye′de adliyelere HES kodu şartı | TÜRKİYE | DW | 03.12.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'de adliyelere HES kodu şartı

Adalet Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı adliyelere HES koduyla giriş yapılması şartı getirdi. Uygulamaya bugünden itibaren başlandığı bildirildi.

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Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve Covid-19 Bilimsel Danışma Kurulu tavsiyeleri doğrultusunda adliyelerde ve yargı teşkilatlarında korona önlemlerinin artırıldığı vurgulanarak adliyelere HES (Hayat Eve Sığar) koduyla giriş yapılması istendi.

Bakanlık tarafından cumhuriyet başsavcılıklarına, bölge adliye mahkemesi cumhuriyet başsavcılıklarına ve bölge idare mahkemesi başkanlıklarına gönderilen yazıda, yeni uygulama kapsamında ek personel görevlendirileceği de belirtildi. Böylece HES kodu olmayanlara adliye girişinde kod alınması için yardımcı olunacağı ifade edildi. Açıklamada, uygulamanın bugünden itibaren başlatıldığı vurgulandı.

Şimdiye kadar alınan önlemler

Bakanlık ayrıca Yeni Çalışma Esasları Klavuzu’nda yer alan tedbirlerin devam ettiğini ve il pandemi kurullarıyla sürekli koordinasyon halinde olunması gerektiğini belirtti.

Hazırlanan kılavuza göre adliyelere maskesi olmayanların alınmaması, bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin adliyeye girişine izin verilmemesi, giriş kapılarında ateş ölçümü yapılması, adliye personelinin maske kullanması, adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için de aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni verilmesi istenmişti.

Eleştirilere neden olmuştu

Türkiye'de geçen hafta alınan yeni korona önlemleri çerçevesinde adliyelere HES kodu şartı getirilmemesi eleştirilere neden olmuştu. Yargıçlar Sendikası adliyelerin insan trafiğinin en yoğunlaştığı yerler olduğunu belirterek "Adliyelerde sadece avukat ve yargıçların değil, tüm yurttaşların hayatı risk altında" açıklaması yapmıştı.

DHA,DW/HS,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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