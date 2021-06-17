Türkiye'de aşılama yaşı 35’e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Türkiye'deki aşılama kampanyası ile ilgili açıklamalarda bulundu. Açıklamaya göre Türkiye genelinde dün 1 milyon 416 bin 795 doz koronavirüs aşısı yapıldı ve böylece Türkiye'de aşı yapılan kişi sayısı 37 milyonu geçti. İkinci doz aşıyı olan kişi sayısı ise 14 milyon 29 bin 810. Aşılamada yaşın, bugünden itibaren 35'e indiğini de söyleyen Sağlık Bakanı Koca "35 yaş üzerindeki tüm vatandaşlarımız için de aşı randevularını açıyoruz" dedi.

"Bu yaz sadece maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz olmayacak aynı zamanda salgın haberlerinden kurtulduğumuz son yaz da olacak" diyen Koca "Hepimiz sevdiklerimizle aramızdaki mesafeden kurtulacağız. Aşılanmış nüfusumuzu artırmak ne kadar önemli ise, vaka oranlarımızı hızlı şekilde azaltmak da aynı derecede önemli" ifadelerini kullandı.

Koca "Son sözüm son günlerdeki tek söz ve ricam; Lütfen aşınızı olun" dedi.

DW / EC, HT

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