Türkiye'de aşılama yaşı 18'e düşüyor

Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamındaki aşılama sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 25 Haziran'dan itibaren 18 yaşından gün almış herkesin Covid-19 aşısı için randevu alabileceğini söyledi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan Koca, "Gençlerimizin bağışık olmalarıyla üniversiteler çok rahat açılabilecek" diye ekledi.

Bakan Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta-10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini bildirdi.

Kurban Bayramı hedefi

Koca, 20 Temmuz'da başlayacak olan Kurban Bayramı'na dek ulaşılması hedeflenilen aşılama oranını da açıkladı. Sağlık Bakanı, "Nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz" ifadesini kullandı.

Delta varyantıyla ilgili de bilgilendirmede bulunan Koca, "Delta Plus'ı ülkemizde tespit etmedik. Delta varyantıyla ilgili 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Yoğunluklu olarak İstanbul'da görüldü" dedi. Bakan Koca, Delta varyantında iki doz aşının daha etkili olduğunun bilindiğini, bu nedenle gelecek süreçte iki aşı arasındaki altı haftalık süreyi dört haftaya çekebileceklerini söyledi.

Türkiye'nin bazı ülkelere 14 gün karantina uyguladığını hatırlatan Koca, 1 Temmuz itibarıyla "bunu biraz daha detaylandıracaklarını" ve "belki bazı ülkeler için yasak koymak da gerekebileceğini" söyledi.

5 bin 809 yeni vaka

Türkiye'de Sağlık Bakanlığının 23 Haziran tarihli verilerine göre, son 24 saatte 5 bin 809 yeni vaka tespit edilirken 65 kişi de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545'e ulaşırken pandeminin başından beri koronadan yaşamını yitirenlerin sayısı 49 bin 358'e yükseldi.

DW/CÖ,BK

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