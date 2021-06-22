 Türkiye′de aşı yaşı 25′e indi | Türkiye | DW | 22.06.2021

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Türkiye

Türkiye'de aşı yaşı 25'e indi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşı randevularında yaş sınırının 25'e indiğini duyurdu. Koca, "Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi.

Symbolbild Coronavirus - Impfung beim Kinder- und Jugendarzt

Türkiye'de koronavirüs aşı kampanyası çerçevesinde aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Aşı randevularında yaş sınırı 25'e indi. Randevu alan gençler, aşı olmayı ertelemiş büyükleri varsa konuşup, randevu için yardımcı olsun. İlk randevular yarın. Gençlik salgına karşı harekete geçsin" dedi. 

Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Türkiye'de 43 milyondan fazla kişi koronavirüs aşısı oldu. Birinci doz aşı uygulanan kişilerin sayısı 25 milyon 515 bin 430'a ulaşırken, ikinci doz aşının uygulandığı kişilerin sayısının ise 14 milyon 536 bin 888'e ulaştığı bildirildi. 

Almanya merkezli BioNTech/Pfizer şirketi ile Mayıs ayında yapılan anlaşma sonrasıTürkiye'de aşılama hız kazandı. Sağlık Bakanı Koca, Twitter'den yaptığı açıklamada, 14-20 Haziran arasında Türkiye'nin aşılama hızında en iyi performansı ortaya koyduğunu söylemişti. Koca, Our World in Data'yı kaynak göstererek, "Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45’inin aşısı yapıldı" demişti.

DW/BÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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