Türkiye'de açlık sınırı 18 bin lirayı aştı

Net asgari ücretin 17 bin lira olduğu Türkiye'de açlık sınırının 18 bin lirayı aştığı tespit edildi. En fazla harcama yapılan ürünler listesinde et, yumurta ve kurubaklagiller ilk sırada.

DİSK Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) verilerine göre, Türkiye'de dört kişilik bir aile için açlık sınırı 18 bin 389 lira oldu.

Yayımlanan açlık ve yoksulluk sınırı raporuna göre, yapılan hesaplamalar, yoksulluk sınırının da 63 bin 955 TL seviyesinde olduğunu ortaya koydu.

Raporda yer alan verilere göre, sağlıklı ve dengeli beslenmenin maliyeti, günlük 600 lirayı geçmiş bulunuyor. Tek başına yaşayan bir kişi için ise, yoksulluk sınırı 30 bin liraya yaklaşmış durumda.

Türkiye'de şu anda net asgari ücret, 17.002,12 TL.

En fazla harcama et, yumurta ve kurubaklagillere

Yürütülen araştırmaya göre, fiyatı en fazla artan ürünlerden olan et, yumurta, kurubaklagillerin payı, harcamalarda süt ve süt ürünlerini geçerek birinci sırada yer aldı.

Et, yumurta ve kurubaklagil grubunun harcamalar içindeki payı yüzde 28,7 olarak kaydedilirken, süt ve süt ürünlerinin payı ise yüzde 28,2 oldu. Öte yandan sebze ve meyvenin payı yüzde 26,2 olarak kayıt altına alınırken, ekmek, makarna vb. ürünlerin payı ise yüzde 9,2 oldu.

Günlük harcamalarda ise, yapılması gereken minimum harcama miktarı, süt ve süt ürünleri için 174, et, tavuk ve balık için 136, sebze ve meyve için 163 ve ekmek için yaklaşık 40 lira olarak belirlendi. Aynı liste, katı ve sıvı yağ için yaklaşık 32,5, yumurta için 8, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 14’er lira harcama yapılması gerektiğini ortaya koyuyor.

DW / BÜ,ET

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