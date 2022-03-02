Türkiye’de açık havada maske zorunluluğu kalktı

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Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açık havada maske zorunluluğunun kaldırıldığını söyledi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs önlemleri konusunda yapılan değişiklikleri açıkladı. "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz" diyen Koca, kapalı ortamlara ilişkin olarak da, "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil" diye konuştu.
Maskelerin hayatımızdan çıkmadığını da söyleyen Bakan Koca, "Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz" dedi.
Yeni dönemde HES kodu uygulamasının da kaldırıldığını belirten Koca artık hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacağını ifade etti.
Sağlık Bakanı Koca, okullara dair de, "Okullarda iki Covid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir” açıklamasını yaptı. Koca ayrıca yeni dönemde hastalık belirtisi olmayan kişilerden de test istenmeyeceğini belirtti.
Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maske zorunluluğunun kalktığı açıklanırken bilim kurulu üyelerinin hepsi yüksek koruyucu nitelikli maske takıyor. Hepimiz maskeleri çıkarmak isteriz elbette, ancak bu kararı bilimsel verilere göre
DHA,DW / HT,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ile aşısızlara PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Bilim Kurulu'nda alınan PCR testi kararına Türk Tabipleri Birliği tepki gösterdi.
Türkiye’de aşısızlara PCR testi uygulamasının kaldırılmasına yönelik tepkilerin ardından uygulama yeniden düzenlendi. Buna göre, aşısızlar için şehirler arası uçak seyahatlerinde PCR uygulaması sürecek.