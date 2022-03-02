Türkiye’de açık havada maske zorunluluğu kalktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısının ardından koronavirüs önlemleri konusunda yapılan değişiklikleri açıkladı. "Artık açık havada maske kullanmak zorunda değiliz" diyen Koca, kapalı ortamlara ilişkin olarak da, "Kapalı ortamlarda havalandırma yeterliyse ve mesafe kuralına uyum gösterilebiliyorsa, maske takmak artık şart değil" diye konuştu.

Maskelerin hayatımızdan çıkmadığını da söyleyen Bakan Koca, "Maskeleri hayatımızdan çıkarmıyoruz, gerektiğinde takmak üzere yanımızda taşıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

HES kodu uygulaması kaldırıldı

Yeni dönemde HES kodu uygulamasının da kaldırıldığını belirten Koca artık hiçbir kurum ve kuruluşa girişte HES kodu kontrolü yapılmayacağını ifade etti.

Sağlık Bakanı Koca, okullara dair de, "Okullarda iki Covid-19 vakası çıkması halinde 'sınıfların kapatılması' şeklindeki uygulamaya artık gerek görülmemektedir” açıklamasını yaptı. Koca ayrıca yeni dönemde hastalık belirtisi olmayan kişilerden de test istenmeyeceğini belirtti.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Şebnem Korur Fincancı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Maske zorunluluğunun kalktığı açıklanırken bilim kurulu üyelerinin hepsi yüksek koruyucu nitelikli maske takıyor. Hepimiz maskeleri çıkarmak isteriz elbette, ancak bu kararı bilimsel verilere göre

DHA,DW / HT,ET

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