 Türkiye′de 987 yeni koronavirüs vakası | TÜRKİYE | DW | 25.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye'de 987 yeni koronavirüs vakası

Türkiye’nin koronavirüsle ilgili güncel verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Son bir günde 29 kişi daha hayatını kaybederken, 987 kişinin daha testi pozitif çıktı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs ile mücadelede son 24 saat ile ilgili verileri paylaştı. İyileşen toplam hasta sayısının 120 bini geçtiğini ifade eden Bakan Koca, "Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu" ifadesinde bulundu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlara göre bugün ülke genelinde 21 bin 492 test yapıldı. Bu testlerde 987 yeni vaka tespit edilirken, COVID-19 hastası 29 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgının Türkiye’de ortaya çıktığı günden bu yana, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 369’a yükselmiş oldu.

DSÖ: Afrika en az etkilenen bölge

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs salgınının küresel boyuttaki durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya çapında tespit edilen vaka sayısının 5 milyon 200 bini geçtiğini aktaran Ghebreyesus, ölü sayısının ise 340 bine yaklaştığını belirtti.

Afrika’nın ise salgından en az etkilenen bölge olduğunu ifade eden Ghebreyesus, istatistiklerin de bunu doğruladığını kaydetti.

Geçtiğimiz haftasonu itibarıyla tüm Afrika’da yaklaşık 100 bin vaka tespit edildiğini dile getiren Genel Direktör, şu ana dek bu bölgede ölen kişi sayısının ise 3 bin 100 olduğunu vurguladı. Ghebreyesus’a göre Afrika’da salgının nispeten daha az vaka ve ölüme neden olmasının nedeni zamanında alınan sert önlemler. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika ülkelerinin alınan bu önlemlerin yanı sıra Polio ve Ebola gibi hastalıklarla ilgili deneyimlerinin de salgının kontrol altında tutulmasında etkili olduğunu kaydetti.

DHA,epd / ET,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Türkiye'de yeni vaka sayısında artış

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 48 kişi hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı düne göre 73 kişilik artışla bin 708 olarak kaydedildi. Toplam vaka sayısı 146 bin 457'ye yükseldi. (15.05.2020)  

Koronavirüs: Türkiye'de bin 114 yeni vaka

Türkiye'de bugün bin 114 yeni vaka ve 55 can kaybı. Fransa’da ölü sayısında sıçrama. Rusya'da ücretli izin sona eriyor. İspanya'da ölü sayısı düşüyor. Koronavirüsle ilgili gündemde öne çıkan gelişmeler... (11.05.2020)  

Benzer içerik

Türkei Corona-Pandemie | Istanbul

Türkiye’de ikinci dalga riski var mı? 21.05.2020

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs salgınında ikinci dalga riskini beklemezken, Bilim Kurulu Üyesi Alpay Azap "Sonbaharda olabilir" diyor. Prof. Hamzaoğlu’na göre ise birinci dalga bitmediği için ikincisini konuşmak erken.

Türkei Corona-Pandemie | Istanbul

65 yaş üzerindekilere seyahat izninin ayrıntıları belli oldu 21.05.2020

İçişleri Bakanlığının "65 Yaş ve Üzeri Vatandaşlar İçin Seyahat İzin Belgesi" Genelgesi’ne göre gittikleri yerde en az 30 gün kalma şartı ile seyahate izin verilecek. Sokağa çıkma yasağı gittikleri yerde de devam edecek.

FIFA Frauen-WM 2019 Finale | USA vs. Niederlande | Weltmeister USA

Kadın futbolu salgından nasıl etkileniyor? 24.05.2020

Salgın nedeniyle dünyanın birçok ülkesinde futbol ekonomileri sıkıntı yaşıyor. Peki UEFA ve FIFA'nın pandemi nedeniyle kadın turnuvalarını ertelemesi kadın futbolunu nasıl etkiledi?

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkei Moschee Izmir (picture-alliance/dpa/H. Fidan)

Yorum: Hoparlörü ele geçirmek

Merkezi ezan sisteminden Bella Çav ve Yuh Yuh şarkılarının yayınlanması tartışma yarattı. Banu Güven'e göre "Söz konusu eylem bir ibadet yerini ele geçirmekten çok, hoparlörü ele geçirmekle ilgiliydi."  

FOTO-GALERİ

Bir makas alır mısın?

Yaşasın kuaförüm açıldı!

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler pek çok ülkede esnetiliyor. Bu kapsamda AVM ve mağazalarda satışlara izin verildi, kuaför ve güzellik salonları müşterilerine hizmet vermeye başladı.  