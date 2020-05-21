Türkiye'de 987 yeni koronavirüs vakası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden koronavirüs ile mücadelede son 24 saat ile ilgili verileri paylaştı. İyileşen toplam hasta sayısının 120 bini geçtiğini ifade eden Bakan Koca, "Elde edilen başarı, 83 milyonun gösterdiği uyumun sonucu" ifadesinde bulundu:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan rakamlara göre bugün ülke genelinde 21 bin 492 test yapıldı. Bu testlerde 987 yeni vaka tespit edilirken, COVID-19 hastası 29 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgının Türkiye’de ortaya çıktığı günden bu yana, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 4 bin 369’a yükselmiş oldu.

DSÖ: Afrika en az etkilenen bölge

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus koronavirüs salgınının küresel boyuttaki durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Dünya çapında tespit edilen vaka sayısının 5 milyon 200 bini geçtiğini aktaran Ghebreyesus, ölü sayısının ise 340 bine yaklaştığını belirtti.

Afrika’nın ise salgından en az etkilenen bölge olduğunu ifade eden Ghebreyesus, istatistiklerin de bunu doğruladığını kaydetti.

Geçtiğimiz haftasonu itibarıyla tüm Afrika’da yaklaşık 100 bin vaka tespit edildiğini dile getiren Genel Direktör, şu ana dek bu bölgede ölen kişi sayısının ise 3 bin 100 olduğunu vurguladı. Ghebreyesus’a göre Afrika’da salgının nispeten daha az vaka ve ölüme neden olmasının nedeni zamanında alınan sert önlemler. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Afrika ülkelerinin alınan bu önlemlerin yanı sıra Polio ve Ebola gibi hastalıklarla ilgili deneyimlerinin de salgının kontrol altında tutulmasında etkili olduğunu kaydetti.

DHA,epd / ET,JD

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