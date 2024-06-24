Türkiye'de 6 yıl hapis yatan Alman vatandaşı serbest

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Suriye'ye geçmek üzereyken 2018 yılında sınırda gözaltına alınan ve "terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla" tutuklanan 35 yaşındaki Alman vatandaşı Patrick Kraicker serbest bırakıldı.

Kraicker, 6 yıl 3 aylık hapis cezasının dolmasının ardından Ankara'da tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi. Kraicker'in adli işlemlerin tamamlanmasının ardından geri gönderim merkezine gönderileceği bildirildi. Alman 1. kanalı ARD'ye açıklamada bulunan Kraicker, durumunun iyi olduğunu ve annesi ile bir video görüşmesi gerçekleştirdiğini belirtti.

Kraicker, 2018 yılında YPG/PYD üyesi olduğu ve örgütün saflarında savaşmak üzere Suriye'ye gitmeye çalıştığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Şırnak'taki mahkeme, Kraicker'i 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırmıştı. Ailesi ise Kraicker'in doğa yürüyüşü yapmak amacıyla bölgeye gittiğini açıklamıştı.

DW/BÖ,HS

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