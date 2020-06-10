 Türkiye′de 4 bin 744 hakim ve savcının görev yeri değişti | TÜRKİYE | DW | 17.06.2020

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TÜRKİYE

Türkiye'de 4 bin 744 hakim ve savcının görev yeri değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun Ana Kararnamesiyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev yeri değişti.

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Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) 2020 Ana Kararnamesiyle adli yargıda 4 bin 261, idari yargıda 465 hakim ve savcı ile 18 Cumhuriyet Başsavcısı'nın görev yeri değişti. 

HSK Birinci Dairesi, adli ve idari yargıda 2020 'Ana Kararnamesi' çalışmalarını tamamladı. Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcıları görevlerinde kalırken, Adana, Mardin, Bolu, Tekirdağ, Aksaray, Kırşehir, Niğde, Siirt, Ardahan, Bingöl, Gümüşhane, Şırnak, Tokat, Bitlis, Artvin, Gaziantep, Manisa ve Bartın Cumhuriyet Başsavcılarının görev yerleri değişti.

Bakan Gül'den "hayırlı olsun" paylaşımı

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda HSK'nın yargı yaz kararnamesiyle yeni görev yerlerine atanan hakim ve savcılara başarılar diledi:

Görev yerleri değişenler

Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına, Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığına, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığına, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Şırnak Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz Kocaeli Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığına, Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Fatih Camgöz, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine, Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına, Bitlis Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığına, Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığına, Ardahan Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına, Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığına, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığına, Bingöl Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Çoban Tokat Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.  

DHA/BK,EC

© Deutsche Welle Türkçe

 

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