Türkiye'de 3,5 milyon kişi iller arası göç etti

TÜİK verilerine göre geçen yıl 3,5 milyon kişi iller arasında göç etti. İstanbul hem en fazla göç alan hem en fazla göç veren il olurken Maraş depremlerinden etkilenen kentler de net göç verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına ait iç göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre geçen yıl yaklaşık 3,5 milyon kişi bir ilden diğerine göç etti.

İstanbul hem en çok göç alan hem de en çok göç veren kent oldu. Diğer kentlerden 412 bin kişi çeken İstanbul'dan 581 bin kişi de ayrıldı. Bu tabloda İstanbul net 168 bin göç verdi.

Göç listesinin ikinci sırasındaki Ankara'ya 233 bin kişi yerleşirken, 208 bin kişi başkenti terk etti.

Ardahan 6 bin 856 kişiyle en az göç alan il olurken aynı zamanda 6 bin 811 kişiyle en az göç veren iller listesinin de birinci basamağında yer aldı.

Deprem bölgelerinden göç

Geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan depremlerden en çok etkilenen Kahramanmaraş 50 bin, Hatay 127 bin, Gaziantep 8 bin, Adıyaman 25 bin, Malatya 68 bin net göç verdi.

En çok 20-24 yaş grubu göç etti

Göç hareketliliğinde gençler başı çekti. Bir şehirden diğerine gidenlerin 647 bini 20-24 yaş grubundakiler oldu.

Göç nedenlerinde ilk sırayı "hanedeki fertlerden birine bağımlı göç" oluştururken 518 bin kişi "daha iyi konut ve yaşam koşulları", 512 bin kişi ise "eğitim" nedeniyle göçe katıldı.

En fazla göç hareketliliğinin yaşandığı 20-24 yaş grubunu göçe yönlendiren sebeplerin başında eğitim geldi. Gençlerin 231 bini eğitim, 94 bini işe başlamak veya iş bulmak, 50 bini ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç etti.

DW / MUK,BK

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