 Türkiye′de ülkelerine dönemeyen 3 Ukraynalı | DÜNYA | DW | 07.03.2022

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DÜNYA

Türkiye'de ülkelerine dönemeyen 3 Ukraynalı

İstanbul Heybeliada’da birbirine kenetlenmiş üç Ukraynalı genç, ülkelerine dönmek istiyor ama bunun ne zaman mümkün olabileceğini bilmiyor. Rusya'nın ülkelerini işgal etmesinin ardından çatışmaların ortasında kalan yakınları için endişeliler. Oysa Sofia ve Andrey 14 Şubat Sevgililer Günü için Atina'ya gitmişti. Şimdi savaştaki ülkelerine uzaktan bakıyor ve oraya dönemiyorlar.

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