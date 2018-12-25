 Türkiye′de ücretli poşet dönemi başladı | TÜRKİYE | DW | 01.01.2019

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TÜRKİYE

Türkiye'de ücretli poşet dönemi başladı

Türkiye'de ücretli plastik poşet uygulaması 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girdi. Poşetler 25 kuruştan satışa sunuldu. Ücretsiz poşet verenlere ceza uygulanacak.

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Türkiye, çevre kirliliği ile mücadele kapsamında plastik poşet kullanımını azaltmak için ücretli poşet uygulamasına geçti. Birçok Avrupa ülkesinde kullanılmakta olan uygulamaya ilişkin kanun, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Poşetlerin fiyatı en az 25 kuruş olarak belirlendi.

Yeni kanuna ilişkin bilgilendirmede şu ifadeye yer alıyor:

"Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir."

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına da para cezası verilecek. Ceza, satış alanının her metrekaresi için 10 lira olarak belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de yıllık 30-35 milyar adet poşet tüketildiğini açıklamıştı. Kurum, kişi başı yıllık poşet tüketimini 440'tan 40'a düşürmek istediklerini belirtmişti.

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Türkiye'de market poşetine 25 kuruş verir misiniz?

Egsoz emisyon ölçümüne denetim 

Çevre Kanunu'nda yapılan değişiklikler kapsamındaegzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine de 1.250 Türk Lirası ceza verileceği duyuruldu. Aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ceza 2.500 Türk Lirası’na çıkacak. Ayrıca, 1 Haziran 2019'dan itibaren imar uygulaması görmemiş alanlara ait yeni imar planlarında, bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek.

  • Müll Bosnien (A. Kamber)

    Balkanlar’ın plastik çöp dağları

    Her köşede yasa dışı çöplükler

    Bu plastik çöp dağları olmasaydı, Bosna-Hersek’in merkezindeki Raduša’nın dağları çok daha güzel görünebilirdi. Tüm çevre standartlarını karşılayan sadece beş yasal tesise karşın 10 bin kadar irili ufaklı yasadışı çöplük var. Bosna-Hersek’te atıkların sadece yüzde üçü geri dönüştürülüyor. Bütün Balkan bölgesinde durum benzer.

  • Feuer Mülldeponie Serbien (Google Earth)

    Balkanlar’ın plastik çöp dağları

    Duman altındaki şehir

    Geçen yaz bir ay boyunca Tuna Nehri boyundaki Vinča’da çöplükler yakıldı. Belgrad yakınlarındaki bölgede plastik, araç lastiği ve elektronik atıkların yakılmasından kaynaklanan dumanlar yayıldı. Burada her gün 2 bin 700 ton atık boşaltılıyor. Çöp dağlarının derinliklerinde, yanıcı metan gazı oluşuyor. Bu da itfaiye için bir kabus.

  • Umweltverschmutzung in Serbien (picture-alliance/AP Photo/D. Vojinovic)

    Balkanlar’ın plastik çöp dağları

    Plastik denizinde kürek çekmek

    Sayısız plastik şişe, Sırbistan’daki güney Morava’da olduğu gibi nehirleri kirletiyor. Ayrıca endüstriyel tesisler ve kanalizasyon suları kirletiyor. Atık suyun sadece yüzde 8’i temizleniyor. AB’ye üyelik yolundaki Sırbistan’ın çevre sorunlarının üstesinden gelmek için yaklaşık on milyar euro yatırım yapması gerekiyor. Bu, devletin yıllık bütçesinden daha fazla.

  • Deponie Rusino bei Gostivar in Mazedonien (DW/S. Toevski)

    Balkanlar’ın plastik çöp dağları

    Çöp toplayıcılar için hazine

    Makedonya’nın kuzeybatısında Gostivar kentinin yakınındaki çöplük, yasadışı bir depolama alanı gibi görünüyor. Hemen hemen herşey buraya atılıyor. Düzen yok. Yerel hükümet, Haziran’dan itibaren uluslararası kreditörlerden alınacak 5 milyon euro ile buraya yatırım sözü verdi. Ancak henüz bir geri dönüşüm tesisi planlanmış değil. Ve bölge çöp toplayıcılar için “hazine” olarak kalmayı sürdürüyor.

  • Plastikmüll in Großbritannien (picture-alliance/dpa/L.Cameron)

    Balkanlar’ın plastik çöp dağları

    Depozito sadece cam şişelere

    Makedonya’nın başkenti Üsküp’te olduğu gibi bu kadar plastik atığın neden oluştuğuna dair sorunun yanıtını süpermarketlerde aramak gerekiyor. Batı Avrupalı ziyaretçiler plastik şişe ya da teneke kutulara depozito olmamasına şaşırıyor. Makedonya ve komşu ülkelerinde sadece cam bira şişelerine depozito var.

  • Müll-Lagerplatz an der albanischen Rivieraküste (picture-alliance/R. Haid)

    Balkanlar’ın plastik çöp dağları

    Plastik poşetle mücadele

    İlgili bakanlıkların vatandaşlarını AB’ye üye olma yolunda küçük bir kültür şokuna hazırlamaları gerekecek. Bugün hala her yerde bulunan ve market kasalarında büyük ölçüde ücretsiz olarak dağıtılan plastik torbalara karşı mücadele. Arnavutluk’ta 1 Temmuz’dan itibaren yasaklanıyor. Böylece artık İyonya denizi kıyısındaki Himara sahillerinde daha az plastik atık olması umuluyor.

  • Strand in Dubrovnik Kroatien (picture alliance/PIXSELL/G. Jelavic)

    Balkanlar’ın plastik çöp dağları

    Adriyatik komşularından çöp getiriyor

    Geçtiğimiz Aralık ayında Hırvatistan sahillerine vuran bu atıkların yüzde 80’inin Arnavutluk’tan geldiği söyleniyor. UNESCO Dünya Mirası Sit Alanı olan Dubrovnik’in tarihi kent merkezinde hoş olmayan görüntüler. Plastik yığınlar, şişelerin altında bulunan 800 kilogramlık bir deniz mayını ile birlikte bertaraf edildi.

  • Mülldeponie in Kroatien (picture alliance/M. Strmoti)

    Balkanlar’ın plastik çöp dağları

    Martılar için bir şölen

    Turistik kent Split’in yanı sıra Hırvatistan’daki tek yasal çöp deposu Dalmaçya bölgesinde. Eurostat’a göre AB üyesi Hırvatistan yıllık kişi basına 403 kilo çöp üretiyor. Bu 480 kilo olan AB ortalamasının altında. Karadağ’ın dışında (533 kilo) Batı Balkanlar’ın AB adayları da ortalamanın altında (Arnavutluk 396, Bosna 311, Sırbistan 268). Ama neredeyse hiç atık ayrımı yok.

  • Kroatien | Mülltrennung (DW/D. Romac)

    Balkanlar’ın plastik çöp dağları

    Örnek ada

    Balkanlar renkli çöp bidonlarına henüz yabancı. Zaman zaman örneğin Belgrad veya Üsküp’te plastik atık bidonlarına rastlanıyor. Ancak atık ayrımı keyfe keder. Çöplerin yüzde 60’ının geri dönüştürüldüğü Hırvatistan adası Krk (fotoğrafta) ise bölgede örnek bir yerleşim. Krk, 2030’da Avrupa’nın enerji açısından bağımsız tek adası olmayı hedefliyor.


DW/ÖA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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