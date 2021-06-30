Türkiye'de üçüncü doz aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası YouTube üzerinden açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısında üçüncü dozla ilgili olarak Koca, "İki doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile üçüncü doz aşılarını olmak üzere randevu alabileceklerdir" dedi. Koca, "Vatandaşlarımız ve sağlık çalışanlarımız ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilirler" diye konuştu.

Türkiye'nin salgın hastalık gündeminden çıktığını söyleyen Koca, "Aşılama programımız planlı ve her bir vatandaşımıza en konforlu şekilde aşıyı ulaştırmak üzere tam bir seferberlik hali ile ilerliyor. Günlük bir milyonun üzerinde aşı ile nüfusunu en hızlı aşılayan ülkelerden biri konumundayız. Bugün itibariyle yaklaşık 50 milyon doz aşıya ulaşmış bulunuyoruz. İlk doz aşısını olan vatandaşlarımızla ikinci doz aşı zamanı gelen vatandaşlarımızın takvimleri birleştiğinde günde 1,5-2 milyon dolaylarında aşı yapıyor olacağız" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

Delta varyantının yayıldığı ülkelerde aşılamanın da yüksek seviyede olduğu yerler olduğuna dikkat çeken Koca, "Bu durum bizi uyarıyor ve aşı olmada acele etmeye davet ediyor" diye konuştu.

Hastalığı geçirmiş olanlara aşı hakkının daha önce altı ay süre sonra tanındığına dikkat çeken Koca bu sürenin üç aya indirildiğini söyledi. Koca, "Hastalığı geçirmiş olan vatandaşlarımız hatırlatma dozu olarak aşıyı hastalığın üzerinden üç ay geçtikten sonra olabileceklerdir" dedi. Sağlık Bakanı Koca elde edilen yeni veriler ışığında BioNTech aşısının ilk dozunu olan vatandaşların ikinci dozlarını dört hafta sonra olabilecek şekilde randevu almasının uygun bulunduğunu ifade etti.

DW/ EC, AÜ

Deutsche Welle Türkçe