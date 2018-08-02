 Türkiye’de öğretmenlerden #AlmancaOrtaokula kampanyası | TÜRKİYE | DW | 08.08.2018

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TÜRKİYE

Türkiye’de öğretmenlerden #AlmancaOrtaokula kampanyası

Türkiye’de atama bekleyen Almanca öğretmenleri #AlmancaOrtaokula etiketiyle bir Twitter kampanyası başlattı. Öğretmenler, bakanlıktan Almanca’nın ortaokullarda ikinci zorunlu yabancı dil olmasını talep ediyor.

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Türkiye'de atama bekleyen Almanca öğretmenleri Twitter'da #AlmancaOrtaokula etiketi ile kampanya başlattı.

"Almanca öğretmenleri, branşına sahip çık!" sloganıyla yapılan paylaşımlarda Almanca'nın ortaokuldan itibaren zorunlu ikinci yabancı dil olması talep edildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a seslenen öğretmenler, kontenjanlarının da arttırılmasını istedi.

"Almanca Öğretmenleri" hesabından yapılan paylaşımda Almanca öğretmenliği kontenjanının yetersizliğine dikkat çekildi:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'un yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da hitaben yapılan paylaşımlarda öğretmenler "adaletli kontenjan" ve destek talebinde bulundu:

Kimi kullanıcılar, dil eğitimi için lisenin çok geç olmasının yanı sıra liselerdeki Almanca derslerinin yetersiz olduğunu savundu:

Diğer branşlardan öğretmenler de Almanca öğretmenlerinin kampanyasına destek verdi:

Önce eğitim sisteminin değişmesi gerektiği eleştirisinde bulunanlar da vardı:

İki ülke ilişkilerinin güçlenmesi de kimi kullanıcıların gündemindeydi:

DW / SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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