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Türkiye

A Turkish man uses his smartphone, in the Eminonu district of Istanbul, on March 21, 2014. Turkey's combative prime minister warned March 21, 2014 that he would eradicate Twitter in the wake of damaging allegations of corruption in his inner circle that have spread across social networks in recent weeks. 'We will wipe out Twitter. I don't care what the international community says,' premier Recep Tayyip Erdogan said at an election rally in the western province of Bursa. AFP PHOTO / OZAN KOSE (Photo credit should read OZAN KOSE/AFP/Getty Images)

Gençlik araştırması: "Her 3 gençten 1'i seçimlere katılmayabilir" 12.11.2021

Yeni bir gençlik araştırmasına göre, Türkiye'de gençler gündemi Instragram'dan takip ediyor. Dindar gençler tarikatlara güven duymazken gençlik arasında en güvenilir kurumlar ordu ve sivil toplum olarak ön plana çıkıyor.
Polish mounted police guard area on the Poland/Belarus border near Kuznica, Poland, in this photograph released by the Police, November 11, 2021. Policja Podlaska/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY

Türkiye'den Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına Belarus engeli 12.11.2021

Türkiye, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve uçağa alınmamalarına karar verdi. AB topraklarına girmek için Belarus'a ulaşan sığınmacılar krize neden olmuştu.
Turkey's President Recep Tayyip Erdogan (R) stands as he welcomes Hungary's Prime Minister Viktor Orban at the Presidential Complex in Ankara, on November 11, 2021. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

Erdoğan: Yunanistan Amerika’nın üssü haline gelmiştir 11.11.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç Limanı'na yaptığı sevkiyatlara ilişkin "Yunanistan’ın kendisi şu anda ABD’nin bir üssü durumuna gelmiştir" dedi.
May 8, 2018 - Ankara, Turkey - The Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs building rises high in the Ankara skyline, behind a sign reading T.C. Disisleri Bakanligi on 8 May 2018. Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180508_zaa_n230_1264 Copyright: xDiegoxCupolox

Ankara'dan Belarus-Polonya sınırındaki sığınmacı krizine dair açıklama 11.11.2021

Dışişleri Bakanlığı'ndan sığınmacı krizine dair açıklama: "Türkiye’nin, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır."
Lütfü Türkkan, Abgeordnete der türkischen nationalkonservativen Partei, İyi Parti Copyright: ANKA Nachrichten Agentur

İYİ Partili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlandı 11.11.2021

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
Turkish police officers detain a student during a demonstration in support of Bogazici University students, at Kadikoy in Istanbul, on April 1, 2021. - Turkish police detained students protesting against the appointment by the Turkish president of a party loyalist as rector of the elite Bogazici University, and against the detention of dozens of fellow protesting students the previous week. (Photo by Bulent Kilic / AFP)

Danıştay Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurdu 11.11.2021

Danıştay, kamusal alanda cep telefonuyla video çekilmesini engelleyen Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurdu. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.
ANTI LANDMINE conference - MSP Wien, 20. 12. 2017 Landminen, Achtung Landmine - LANDMINE Copyright Karl Schöndorfer TOPPRESS |

Mayın kurbanlarının sayısı geçen yıl yüzde 21 arttı 10.11.2021

Kara mayınları yüzünden hayatını kaybeden veya yaralananların sayısı geçen yıl 7 bin 73 olarak kaydedildi. Rapora göre, Türkiye'de de 24 kişi mayın nedeniyle yaşamını yitirdi veya yaralandı.
MALATYA'DA BIR BINADA MEYDANA GELEN GOCUGUN ARDINDAN ARAMA KURTARMA CALISMASI BASLATILDI. FOTO: TAHA AYHAN-MALATYA-DHA

Malatya'da çöken binada 13 kişi yaralı olarak enkazdan çıkartıldı 09.11.2021

Malatya Sıtmapınarı Mahallesi'nde bir bina çöktü. Arama kurtarma çalışmalarında 13 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
March 11, 2021*** IZMIR, TURKEY - MARCH 11: Fog drifts over the city following rain at morning hours in Izmir, Turkey on March 11, 2021. Mahmut Serdar Alakus / Anadolu Agency

Türkiye iklim performansında 42'nci sırada 09.11.2021

Dünyada 60 ülkenin iklim karnesi açıklandı. İklim endeksinde Türkiye 60 ülke arasında 42'nci gelirken yenilenebilir enerjilerde "yüksek", enerji tüketimi ve iklim politikalarında ise "çok düşük" not aldı.
Copyright: ANKA Nachrichten Agentur, alle Rechte sind für DW frei.

Enerji faturası kabarıyor, kömüre rağbet artıyor 09.11.2021

Yüksek doğalgaz ve elektrik ücretleri karşısında dar gelirli vatandaş kömür ve odun gibi alternatiflere yöneliyor. Satıcılar düşen alım gücü ile birlikte vatandaşın artık torba ile kömür aldığını söylüyor.

30.09.2016+++The Justice Palace, the Caglayan courthouse, is pictured in Istanbul, Turkey September 30, 2016. REUTERS/Murad Sezer/File Photo

ByLock'un lisans sahibi Keynes tahliye edildi 09.11.2021

Gülen yapılanmasının şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi Keynes'in 3 Kasım'daki tutukluluk incelemesinde kaçma şüphesi bulunmadığı için tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.
IYI Partei Vorsitzende Meral Aksener . IYI Partei ist eine oppositionelle, nationalkonservative Partei in der Türkei. Copyright: ANKA Nachrichten Agentur. Alle Rechte sind für DW frei

Akşener'den Erdoğan'a "kelle" hatırlatması 09.11.2021

İYİ Parti lideri Akşener, Lütfü Türkkan'ın hatasını kabul edip özür dilediğini söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu. Akşener, Erdoğan ve AKP'lilerin geçmişinden örnekler vererek "Vakit muhasebe vakti" dedi.
KONYA'DA AFAD VERILERINE MERAM ILCESINDE 5.1 BUYUKLUGUNDE DEPREM MEYDANA GELDI. (FOTO: HASAN DONMEZ/KONYA.DHA)

Konya'da deprem 08.11.2021

Konya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Meram'da 3 metruk binada hasara yolaçan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Videostill Fokus Europa Türkei Journalisten im Gefängnis Es handelt sich um ein Videostill aus einer SWR-Übernahme. Die Verwendung als Vorschaubild für die Fokus Europa-Sendungsseite ist gegeben.

Cezaevinde kol kıran gardiyanlara dava 08.11.2021

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 yıl önce oturma eylemi yapan mahkum Gökhan Gündüz'ün kolunu kırdığı iddiasıyla 5 infaz koruma memuru hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi.

ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

Erdoğan: Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personel alınacak 08.11.2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personelin alınacağını duyurdu. Erdoğan elektrik faturalarındaki TRT katkı payının kalkacağını açıkladı.
Lütfü Türkkan, Abgeordnete der türkischen nationalkonservativen Partei, İyi Parti Copyright: ANKA Nachrichten Agentur

AKP'nin Türkkan'ı vekillikten etme formülü 08.11.2021

İYİ Partili Türkkan'ın vekillikten de istifası için meclisi harekete geçirmeye çalışan AKP, oklarını Millet İttifakı'na çevirdi. Peki küfür krizi ittifaklar arası yarışı etkiler mi?

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