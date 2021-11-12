Gençlik araştırması: "Her 3 gençten 1'i seçimlere katılmayabilir"

Yeni bir gençlik araştırmasına göre, Türkiye'de gençler gündemi Instragram'dan takip ediyor. Dindar gençler tarikatlara güven duymazken gençlik arasında en güvenilir kurumlar ordu ve sivil toplum olarak ön plana çıkıyor.