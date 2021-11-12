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Yeni bir gençlik araştırmasına göre, Türkiye'de gençler gündemi Instragram'dan takip ediyor. Dindar gençler tarikatlara güven duymazken gençlik arasında en güvenilir kurumlar ordu ve sivil toplum olarak ön plana çıkıyor.
Türkiye, Belarus'a gitmek isteyen Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarına bilet satışı yapılmamasına ve uçağa alınmamalarına karar verdi. AB topraklarına girmek için Belarus'a ulaşan sığınmacılar krize neden olmuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin Dedeağaç Limanı'na yaptığı sevkiyatlara ilişkin "Yunanistan’ın kendisi şu anda ABD’nin bir üssü durumuna gelmiştir" dedi.
Dışişleri Bakanlığı'ndan sığınmacı krizine dair açıklama: "Türkiye’nin, Polonya, Litvanya ve Letonya’nın karşı karşıya bırakıldıkları sınamayı en iyi anlayan ülkelerden biri olarak müttefiklerine desteği tamdır."
İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke Adalet Bakanlığı’na gönderildi.
Danıştay, kamusal alanda cep telefonuyla video çekilmesini engelleyen Emniyet genelgesinin yürütmesini durdurdu. Danıştay, genelgenin iptal istemini ise daha sonra karara bağlayacak.
Kara mayınları yüzünden hayatını kaybeden veya yaralananların sayısı geçen yıl 7 bin 73 olarak kaydedildi. Rapora göre, Türkiye'de de 24 kişi mayın nedeniyle yaşamını yitirdi veya yaralandı.
Malatya Sıtmapınarı Mahallesi'nde bir bina çöktü. Arama kurtarma çalışmalarında 13 kişi enkazdan yaralı olarak kurtarıldı.
Dünyada 60 ülkenin iklim karnesi açıklandı. İklim endeksinde Türkiye 60 ülke arasında 42'nci gelirken yenilenebilir enerjilerde "yüksek", enerji tüketimi ve iklim politikalarında ise "çok düşük" not aldı.
Yüksek doğalgaz ve elektrik ücretleri karşısında dar gelirli vatandaş kömür ve odun gibi alternatiflere yöneliyor. Satıcılar düşen alım gücü ile birlikte vatandaşın artık torba ile kömür aldığını söylüyor.
Gülen yapılanmasının şifreli haberleşme programı ByLock'un lisans sahibi Keynes'in 3 Kasım'daki tutukluluk incelemesinde kaçma şüphesi bulunmadığı için tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı.
İYİ Parti lideri Akşener, Lütfü Türkkan'ın hatasını kabul edip özür dilediğini söyleyerek tartışmalara son noktayı koydu. Akşener, Erdoğan ve AKP'lilerin geçmişinden örnekler vererek "Vakit muhasebe vakti" dedi.
Konya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Meram'da 3 metruk binada hasara yolaçan deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 yıl önce oturma eylemi yapan mahkum Gökhan Gündüz'ün kolunu kırdığı iddiasıyla 5 infaz koruma memuru hakkında 4,5 yıla kadar hapis cezası istedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sağlık Bakanlığı'na 40 bin yeni personelin alınacağını duyurdu. Erdoğan elektrik faturalarındaki TRT katkı payının kalkacağını açıkladı.
İYİ Partili Türkkan'ın vekillikten de istifası için meclisi harekete geçirmeye çalışan AKP, oklarını Millet İttifakı'na çevirdi. Peki küfür krizi ittifaklar arası yarışı etkiler mi?
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