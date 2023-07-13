Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs aşırı sıcakların etkisinde

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'ta sıcaklıklar önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Sıcaklığın Adana ve Aydın’da 44, Atina'da ise 41 dereceye ulaşması bekleniyor.

Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs önümüzdeki günlerde aşırı sıcakların etkisi altına girecek. Özellikle Batı Karadeniz bölgesinde sellere neden olan şiddetli yağışlar yerini Türkiye'de aşırı sıcaklara bıraktı.

Meteroloji Genel Müdürlügü hava sıcaklığının ülke genelinde hissedilir derecede artacağını, güney ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin 5 ila 10, diğer bölgelerde 2 ila 6 derece üzerinde seyredeceğini duyurdu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan sıcaklık haritasına göre Cuma günü hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması beklenen Antalya, Aydın ve Manisa'nın Türkiye'nin en sıcak yerleri olması bekleniyor. Antalya'da Cumartesi günü hava sıcaklığının yine 43 derece olması, Adana ve Aydın'da ise 44 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Akropolis turist ziyaretlerine kapatılabilir

Yunanistan da şu sıralar komşusu Türkiye gibi aşırı sıcaklarla mücadele ediyor. Başkent Atina'da Cuma günü termometrenin 41 dereceye ulaşması bekleniyor. Kültür Bakanlığı, Akropol gibi antik yapılar ile kültür-sanat eserlerinin sergilendiği müzelerin aşırı sıcaklarda turist ziyaretlerine birkaç saatliğine kapatılması talimatını verdi. Kültür-sanat etkinlikleri için alınan biletlerin iade edilebilmesine de izin verilirken, vatandaşlara sokak hayvanları için dışarıya su kapları koyma çağrısı yapıldı.

Yunanistan ve Kıbrıs'ta birçok belediye, aşırı sıcaklar nedeniyle spor salonları gibi klimalı yerlerin vatandaşlara açılmasına karar verdi. Çalışanlara evden çalışma tavsiyesinde bulunulurken, işverenlerden çalışma saatlerini esnetmeleri istendi. Aşırı sıcaklar nedeniyle yaşlılar, kronik hastalar ve çocuklara dışarıya çıkmama çağrısı yapıldı.

Yunanistan'da yangın endişesi

Yunanistan Vatandaşları Koruma Bakanlığı da önümüzdeki hafta için yangın uyarısında bulundu. Bakan Vassilis Kikilias yaptığı açıklamada, aşırı sıcakların kuraklığa yol açtığını, önümüzdeki Pazartesi gününden itibaren ülkenin birçok bölgesinde rüzgarın etkisini artırmasıyla yangın tehlikesinin büyüyeceğini belirtti.

dpa,DHA / HT,ET

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