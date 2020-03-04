 Türkiye Yunanistan sınırına bin polis gönderiyor | AVRUPA | DW | 05.03.2020

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AVRUPA

Türkiye Yunanistan sınırına bin polis gönderiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bin özel harekât polisini Meriç'e yollayacaklarını açıklarken, Yunanistan ülkeye 1 Mart'tan sonra gelenleri sınır dışı etmeye hazırlanıyor.

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Türkiye'nin sınır kapılarından geçişleri engellememe kararı sonrasında binlerce kişinin Türkiye-Yunanistan sınırındaki bekleyişi sürüyor. Yunan kamu radyosunun (ERT) haberine göre güvenlik güçleri göçmenlerin önümüzdeki saatlerde yine Yunanistan'a geçmeyi denemesini bekliyor. 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bin özel harekât polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getireceklerini söyleyerek, "Geri itmeleri engellemek amacıyla" diye konuştu. Edirne Valiliği dün Yunan güvenlik güçlerinin sınırdaki göçmenlere ateş açtığını açıklamış, Yunan hükümeti ise bu iddiaları geri çevirerek Türkiye'yi "yalan haber yaymakla" suçlamıştı.

Süleyman Soylu

Süleyman Soylu

Yasa dışı yollardan ülkeye girenler sınır dışı edilecek

Yunanistan sınırda güvenlik önlemlerini artırırken, ülkeye 1 Mart'tan sonra yasa dışı yollardan giriş yapanları da sınır dışı etmeye hazırlanıyor. Yunan hükümeti Göç Bakanı Notis Mitarachi Atina'da yaptığı açıklamada, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yapanların öncelikle Serres kentine götürüleceğini, daha sonraysa sınır dışı edileceğini açıkladı. Bakan bu durumun 1 Mart'tan sonra ülkeye giriş yapan herkes için geçerli olduğunu kaydetti. Yunanistan 1 Mart'ta yaptığı açıklamada, bir ay boyunca sığınmacı başvurusu kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

Türk hükümeti İdlib'deki saldırısı sonrasında sınır kapılarından geçişin engellenmeyeceğini duyurmuş, bunun üzerine binlerce kişi sınıra akın etmişti. Yunan hükümeti ülkeye girmeye çalışanlara tazyikli su ve gözyaşartıcı gazla müdahale ediyor. Sınırda bu gelişmeler yaşanırken çok sayıda kişi Ege Denizi üzerinden Yunan adalarına ulaşmaya çalışıyor. Yunan yetkililer kötü hava şartları yüzünden dün Midilli'ye ulaşan göçmen olmadığını açıkladı. Adada hali hazında 20 bin sığınmacı tıka basa dolu kamplarda yaşam mücadelesi veriyor. 

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AB ile Türkiye arasında yeni göçmen krizi

dpa, Reuters / HT,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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DW Haber - 04.03.2020  

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