 Türkiye: YPG ateşkesi 42 kez ihlal etti | TÜRKİYE | DW | 22.10.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye: YPG ateşkesi 42 kez ihlal etti

Suriye’nin kuzeydoğusuna askeri operasyonda ateşkesin sona ermesine saatler kala Türkiye, YPG’yi ateşkesi 42 kez ihlal etmiş olmakla suçladı. Esad da "Türkiye’ye direnişi desteklediğini" açıkladı.

Türkiye-Suriye sınırında devriye görevi yapan bir TSK aracı - Ceylanpınar/Şanlıurfa

Türkiye-Suriye sınırında devriye görevi yapan bir TSK aracı - Ceylanpınar/Şanlıurfa

Türkiye, YPG'nin Washington ile Ankara arasında varılan anlaşma sonucunda beş gün önce yürürlüğe giren ateşkes süresi boyunca toplam 42 ihlal ve tacizde bulunduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Salı günü yapılan açıklamada, YPG'lilerin bölgeden çıkmasına ilişkin sürecin yakından takip edildiği ve bu çerçevede söz konusu bölgeden toplam 136 araç çıkışının tespit edildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında "TSK tarafından güvenli bölgenin tesisine yönelik mutabakata tam uyulurken PKK/YPG'li teröristlerce şu ana kadar 42 taciz/ihlal yapıldı. Taciz ve ihlallere karşı meşru müdafaa hakkımız daima geçerlidir. Yapılan ihlal ve tacizler ABD ile anlık olarak paylaşılmaktadır" denildi.

Bakanlık ayrıca Türkiye'nin, "Barış Pınarı Harekatı"nın başlangıcından bu yana yedi askerin hayatını kaybettiğini, 90 askerin ise yaralandığını duyurdu. Türkiye'nin harekatı 9 Ekim'de başlamıştı.

Omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) de Türkiye'yi birkaç defa ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de, ateşkes yürürlüğe girdiğinden bu yana 120 sivilin hayatını kaybettiğini öne sürüyor.

Esad: Türkiye'ye karşı direnişi destekliyorum

Öte yandan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'dan da Türkiye'nin düzenlediği operasyona ilişkin yeni bir açıklama geldi. Esad, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusunu işgaline karşı her "halk direnişini" desteklemeye hazır olduğunu kaydetti.

Esad Suriye savaşıyla ilgili önemli kararların alınacağı tahmin edilen Erdoğan ve Putin'in Soçi buluşmasına saatler kala, sekiz yıl sonra ilk kez İdlib'i ziyaret etmişti. Erdoğan'ı "hırsız" olarak suçlayan Esad, "Erdoğan, petrolü, fabrikaları, buğdayı çalan bir hırsız. Bugün de bütün toprakları çalıyor" diye konuşmuştu.

Suriye ordusu, Türkiye'nin operasyona başlamasından birkaç gün sonra, SDG'nin kontrolü altında bulunan bölgelere konuşlanmaya başlamıştı.

AP / BÜ,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

İbrahim Kalın: Avrupa askerlerimize müteşekkir olmalı

Suriye’nin kuzeyinde yaşananları DW’ye değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye’nin kuzeyindeki Türk askerlerinin Suriye’de siyasi süreç ve mülteciler için bir "güvence" olduğunu söyledi. (21.10.2019)  

SDG: Resulayn'dan tamamen çekildik

Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye sınırı karşısındaki Resulayn kentinden tamamen çekildiklerini açıkladı. ABD'nin Suriye'deki askerlerinin ise geri çekilme yerine Irak sınırına kaydırılmaları öngörülüyor. (21.10.2019)  

Anlaşma uygulanabilecek mi?

Suriye’nin kuzeydoğusunda varılan anlaşma soru işaretlerini beraberinde getirdi. YPG beş günde bölgeden çekilebilecek mi, ellerindeki silahları kim toplayacak, güvenli bölge hayata geçirilebilecek mi? Uzmanlara sorduk. (18.10.2019)  

Benzer içerik

Türkei Ankara Ibrahim Kalin Sprecher des Präsidenten

İbrahim Kalın: Avrupa askerlerimize müteşekkir olmalı 21.10.2019

Suriye’nin kuzeyinde yaşananları DW’ye değerlendiren Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye’nin kuzeyindeki Türk askerlerinin Suriye’de siyasi süreç ve mülteciler için bir "güvence" olduğunu söyledi.

Syrien Kurdenmilizen beginnen Rückzug aus Nordsyrien

SDG: Resulayn'dan tamamen çekildik 21.10.2019

Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye sınırı karşısındaki Resulayn kentinden tamamen çekildiklerini açıkladı. ABD'nin Suriye'deki askerlerinin ise geri çekilme yerine Irak sınırına kaydırılmaları öngörülüyor.

Syrien Tel Abyad | Syrische Kämpfer, unterstützt durch Türkei

Suriyeli kaynaklar: SDG-Şam anlaşmasında özerklik yok 14.10.2019

DW Türkçe’nin ulaştığı Suriyeli kaynaklara göre Şam ile SDG arasındaki anlaşma özerkliği kapsamıyor. Suriye ordusunun Kobani, Menbiç ve Kamışlı gibi bölgelerde sınırı kontrol edeceği belirtiliyor.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Mustafa Yılmaz'ın eşi ve anne ile babası

Kayıp KHK’lı TEM’de ortaya çıktı

Şubat 2019’dan beri kendisinden haber alınamayan KHK’lı Mustafa Yılmaz, Ankara Terörle Mücadele Şubesi'nde ortaya çıktı. Yılmaz’ın eşi Sümeyye Yılmaz’ı arayan polis "Eşin avukatla görüşmek istemiyor. Sen gel, gör" dedi.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

Almanya’nın en başarılı futbol takımı Bayern Münih’te 40 yıldır yönetimin her kademesinde görev yapan başkan Uli Hoeneß’in Kasım ayında görevden ayrılacağı duyuruldu. İşte seveni de sevmeyeni de çok olan Uli Hoeneß:  