Türkiye yerel seçimler için sandık başında

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde, seçmenler yaşadıkları bölgelerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek üzere sandık başında.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülkede 57 milyon 58 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler beş yıl boyunca görev yapacak olan yerel yönetimleri belirlemek için 194 bin 390 sandıkta oy kullanıyor.

Sandıkların yüzde 74'ü, nüfusu 750 bini aşan 30 büyükşehir belediyesinde yer alırken, seçmenlerin yüzde 78'i bu şehirlerde sandık başına gidiyor.

YSK kararına göre doğudaki 32 ilde oy verme işlemi TSİ 07.00'de, diğer illerde ise 08.00'de başladı. Sandıkların saat 7.00'de açıldığı 32 ilde oy verme işlemleri saat 16.00'da diğer illerde ise 17.00'de sona erecek.

YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılıyor.

Bu partiler arasında AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı en büyük siyasi bloklar olarak öne çıkıyor. Bu bloklar ülke genelinde kimi il ve ilçelerde orta adaylar gösterme kararı aldı.

DHA,İHA/BW,ÇÖ

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