 Türkiye yerel seçimler için sandık başında | TÜRKİYE | DW | 31.03.2019

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TÜRKİYE

Türkiye yerel seçimler için sandık başında

Türkiye'de seçmenler yaşadıkları bölgelerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek üzere sandık başında.

Türkei Wahlen (Symbolbild) (picture-alliance/dpa/U. Deck)

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yürürlüğe girmesi sonrasında yapılan ilk yerel seçimlerde, seçmenler yaşadıkları bölgelerde belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarları seçmek üzere sandık başında.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülkede 57 milyon 58 bin kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçmenler beş yıl boyunca görev yapacak olan yerel yönetimleri belirlemek için 194 bin 390 sandıkta oy kullanıyor.

Sandıkların yüzde 74'ü, nüfusu 750 bini aşan 30 büyükşehir belediyesinde yer alırken, seçmenlerin yüzde 78'i bu şehirlerde sandık başına gidiyor.

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Türkiye'de 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde, seçmenler 19’uncu kez sandık başına gidecek. Belediye başkanlığı için yarışan adaylar arasında kadınların toplam oranının yüzde 7’nin altında olması dikkat çekiyor. (30.03.2019)

İstanbul’da sandıktan kimin çıkacağı, 31 Mart'ın en merak edilen konusu olacak. Zira hangi adayı desteklerse desteklesin, tüm İstanbullular aynı görüşte: "İstanbul’u kazanan, Türkiye’yi kazanır" Aram Duran'ın izlenimi. (27.03.2019)

Ankara’nın sokaklarında, ekranlara yansıyan seçim havası esmiyor. Sokaklarda, mitinglerde sıkça telaffuz edilen "beka, terör" sözleri duyulmuyor. Duyulan sözler geçim, zamlar ve pahalılık. Aslı Işık'ın izlenimleri. (26.03.2019)

YSK kararına göre doğudaki 32 ilde oy verme işlemi TSİ 07.00'de, diğer illerde ise 08.00'de başladı. Sandıkların saat 7.00'de açıldığı 32 ilde oy verme işlemleri saat 16.00'da diğer illerde ise 17.00'de sona erecek.

YSK kararı uyarınca, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Demokrat Parti, Demokratik Sol Parti, Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Saadet Partisi, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi seçime katılıyor.

Bu partiler arasında AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİ Parti'nin oluşturduğu Millet İttifakı en büyük siyasi bloklar olarak öne çıkıyor. Bu bloklar ülke genelinde kimi il ve ilçelerde orta adaylar gösterme kararı aldı.

DHA,İHA/BW,ÇÖ

©Deutsche Welle Türkçe

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