 Türkiye yarı finalde Sırbistan′a yenildi | SPOR | DW | 03.09.2021

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SPOR

Türkiye yarı finalde Sırbistan'a yenildi

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında ev sahibi Sırbistan’a 3-1 yenildi. A Milliler üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında karşılaştığı Sırbistan'a 3-1 yenildi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmada "Filenin Sultanları" ilk seti 34-32'lik skorla kazandı. Ancak ikinci seti  26-28, üçüncü seti 23-25, dördüncü seti de 13-25 kaybeden Milli Takım finale çıkma şansını yitirmiş oldu.

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında da Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

Türkiye, bu akşam oynanacak Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle Cumartesi günü üçüncülük müsabakasında karşı karşıya gelecek.

 

dpa / ETO,ET

© Deutsche Welle Türkçe

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