Türkiye yarı finalde Sırbistan'a yenildi

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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında ev sahibi Sırbistan’a 3-1 yenildi. A Milliler üçüncülük karşılaşmasına çıkacak.
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı final maçında karşılaştığı Sırbistan'a 3-1 yenildi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da oynanan karşılaşmada "Filenin Sultanları" ilk seti 34-32'lik skorla kazandı. Ancak ikinci seti 26-28, üçüncü seti 23-25, dördüncü seti de 13-25 kaybeden Milli Takım finale çıkma şansını yitirmiş oldu.
Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında da Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.
Türkiye, bu akşam oynanacak Hollanda-İtalya maçının kaybedeniyle Cumartesi günü üçüncülük müsabakasında karşı karşıya gelecek.
dpa / ETO,ET
© Deutsche Welle Türkçe
Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'daki FIVB Milletler Ligi Dörtlü Finali'nde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. "Filenin Sultanları", üçüncülük maçında Japonya'yı 3-0 yendi.