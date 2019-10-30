Türkiye yabancı IŞİD’lileri ülkelerine geri göndermek istiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yönelik askeri harekâtı sırasında yakalanan yabancı ülke vatandaşı IŞİD'lilerin geldikleri ülkeye geri gönderileceğini açıkladı.

Soylu, Ankara ATO Congresium'da düzenlenen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nı ziyareti sırasında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Soylu, IŞİD üyesi Hollanda vatandaşı iki kadının Ankara'da gözaltına alınmasının ardından Hollanda'nın bu kişileri vatandaşlıktan çıkartma sürecini başlatması ile ilgili bir soruya cevap verdi. İngiltere'nin aynı tutumu izlediğini belirten Bakan Soylu, "İşin kolayını herkes bulmuş. DEAŞ'lı birisi olduğunda kendi vatandaşlığından çıkarıyor, yani vatansız hâle getiriyor” dedi.

"Bu aynı zamanda sorumsuzluktur”

"Bu bizim açımızdan kabul edilebilir değildir” diyen Soylu, "Bu, aynı zamanda bir sorumsuzluktur. Ben ne yapayım senin teröristini? Nereme koyayım senin teröristini? Ve nasıl tutayım? Veya nerede tutayım?” şeklinde konuştu.

Soylu sözlerini şöyle sürdürdü: "Diyelim ki cezaevinde bir müddet tuttum. Adam cezaevinden çıktı. Senin teröristine ben vatandaşlık mı vereyim? Senin teröristini hangi ölçekte ve nerede bulundurayım veya hangi ülke tutsun?”

"Bu, özellikle çatışma bölgelerinden üzerimize kalan ve dünyanın çözmesi gereken temel sorunlardan bir tanesidir” diyen Bakan Soylu, "DEAŞ'lı diğer ülke vatandaşlarını Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesinde tutacağız, bizim bunları burada tutabilmemiz de mümkün değil. Biz bunları kendi ülkelerine geri göndereceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Barış Pınarı Harekâtı başlatmasının ardından omurgasını YPG'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) kontrolündeki bölgelerde IŞİD savaşçılarına ne olacağı ABD ve Avrupa ülkeleri tarafından kaygıyla karşılanmış, IŞİD'lilerin kaçabileceği endişesi dile getirilmişti.

DW,DHA,Reuters/JD,EC

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