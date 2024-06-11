  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
Avrupa Parlamentosu seçimleri OrtadoğuTürkiye ekonomisi
ToplumTürkiye

Türkiye ve Yunanistan kavruluyor

11 Haziran 2024

Türkiye ve Yunanistan kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. İki ülkede yetkililer vatandaşları cuma gününe kadar 45 dereceyi bulması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle uyarıyor.

https://p.dw.com/p/4gtvQ
Türkiye'de meteoroloji ülkenin batısında 45 dereceyi bulacak sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardıFotoğraf: Tolga Ildun/ZUMA/dpa/picture alliance

Türkiye ve Yunanistan'da hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yükselerek 45 derecelere ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de meteoroloji ülkenin batısında 45 dereceyi bulacak sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava sıcaklığı konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, İstanbul ve ülkenin batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi.

Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sıcak ve kuru havaya işaret edilerek, orman yangını riskinin de arttığı uyarısı yapıldı.

Yunanistan meteoroloji servisi Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle beraber Çarşamba ve Perşembe günleri hava sıcaklığının en yüksek seviyelere erişmesini ve hafta sonunda tekrar normale dönmesini bekliyor.

Europawahl 2024 | Trockenheit & Hitze
Yunanistan Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisindeFotoğraf: Vasilis Ververidis / MotionTeam/ANE/Eurokinissi/picture alliance

Yunanistan'da okullar tatil edildi

Yunanistan'da bugün bazı okullarda çocuklar yerel saatle 11:30'da eve gönderilirken, bazı bölgelerde okullar tamamen tatil edildi.

Çalışma Bakanlığı hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının evden çalışması için çağrıda bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da turistler için Kızılhaç tarafından stantlar kuruldu, turistlere ücretsiz su dağıtılıyor. Öğlen sıcaklığında açık havada durulmaması, bol su içilmesi, alkolden kaçınılması, ağır yemek yenmemesi ve spor yapılmaması tavsiye ediliyor. Klimalı kamu binaları ve kiliseler ise sıcak havadan kaçıp sığınmak isteyenlere kapılarını açtı.

dpa, DW / SSB, HT

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Güneş çarpması ile sıcak çarpması arasındaki fark nedir?

Güneş çarpması ile sıcak çarpması arasındaki fark nedir?

Yazın güneş çarpması veya sıcak çarpması riski artıyor. Peki, aralarındaki fark nedir ve acil durumda ne yapılmalı?
İklim4 Haziran 2024
Pakistan'dan yansıyan bir kuraklık görüntüsü

BM: 2023'te sıcaklık rekoru kırıldı

BM: 2023'te sıcaklık rekoru kırıldı

Dünya Meteoroloji Örgütü'nün 2023 raporu, iklim krizinin etkisini geçen yıllara oranla daha da arttırdığını ortaya koydu. Özellikle okyanuslar ve buzullar büyük risk altında.
İklim19 Mart 2024