Türkiye ve Yunanistan kavruluyor

Türkiye ve Yunanistan kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına girdi. İki ülkede yetkililer vatandaşları cuma gününe kadar 45 dereceyi bulması beklenen hava sıcaklıkları nedeniyle uyarıyor.

Türkiye ve Yunanistan'da hava sıcaklıklarının bugünden itibaren yükselerek 45 derecelere ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de meteoroloji ülkenin batısında 45 dereceyi bulacak sıcaklıklara karşı vatandaşları uyardı. Özellikle sıcaklığın en etkili olduğu 11.00-16.00 saatleri arasında yaşlı, hasta, hamile ve çocukların güneş altında uzun süre kalmaması gerektiği vurgulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hava sıcaklığı konusunda uyarıda bulundu. Açıklamada, İstanbul ve ülkenin batısı ile güney bölgelerinin, Afrika ve Basra kökenli hava dalgalarının etkisi altına girdiği belirtildi.

Bugünden itibaren sıcaklıkların 35 derecenin üzerine çıkmasının beklendiği bildirilen açıklamada, bunaltıcı havanın hafta boyunca süreceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, sıcak ve kuru havaya işaret edilerek, orman yangını riskinin de arttığı uyarısı yapıldı.

Yunanistan meteoroloji servisi Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle beraber Çarşamba ve Perşembe günleri hava sıcaklığının en yüksek seviyelere erişmesini ve hafta sonunda tekrar normale dönmesini bekliyor.

Yunanistan Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgasının etkisinde Fotoğraf: Vasilis Ververidis / MotionTeam/ANE/Eurokinissi/picture alliance

Yunanistan'da okullar tatil edildi

Yunanistan'da bugün bazı okullarda çocuklar yerel saatle 11:30'da eve gönderilirken, bazı bölgelerde okullar tamamen tatil edildi.

Çalışma Bakanlığı hem kamu hem de özel sektör çalışanlarının evden çalışması için çağrıda bulundu.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da turistler için Kızılhaç tarafından stantlar kuruldu, turistlere ücretsiz su dağıtılıyor. Öğlen sıcaklığında açık havada durulmaması, bol su içilmesi, alkolden kaçınılması, ağır yemek yenmemesi ve spor yapılmaması tavsiye ediliyor. Klimalı kamu binaları ve kiliseler ise sıcak havadan kaçıp sığınmak isteyenlere kapılarını açtı.

dpa, DW / SSB, HT

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