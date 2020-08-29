 Türkiye ve Yunanistan arasında yeni Navtex gerilimi | TÜRKİYE | DW | 01.09.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

TÜRKİYE

Türkiye ve Yunanistan arasında yeni Navtex gerilimi

Türkiye yeni bir Navtex ilanı ile sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyet süresini uzattı. Buna tepki gösteren Yunanistan, Türkiye'yi diyalog çağrılarını dikkate almamakla suçladı.

default

Türkiye, Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalar yürüten Oruç Reis gemisi için yeni bir Navtex (Denizcilere Duyuru) yayınlarak faaliyetlerinin süresini 12 Eylül'e kadar uzattı. Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığının internet sayfasında Pazartesi akşamı yapılan açıklamada, Oruç Reis'in Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşliğinde Kıbrıs açıklarında faaliyetlerini sürdüreceği belirtildi. Duyuruda, gemilerin faaliyet sürdürülen bölgenin 6 deniz mili açığından geçmesi istendi.

Oruç Reis gemisi için son ilan edilen Navtex de faaliyetlerin 1 Eylül'de sona ermesi öngörülüyordu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumartesi günü yaptığı açıklamada Oruç Reis'in çalışmalarını yaklaşık 90 daha sürdüreceğini belirterek aşamalı olarak Navtex yayınlanacağını kaydetmişti. Çavuşoğlu, "Kıta sahanlığımızın en güneyinden Antalya-Finike'ye doğru daha önceden ruhsat verilen alanlarda Oruç Reis gemisi sismik araştırmalarını sürdürecek" demişti.

Yunanistan'ın tepkisi

Sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerinden rahatsızlık duyan Yunanistan, Türkiye'nin yeni Navtex ilanını da tepki gösterdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yeni Navtex ilanı "yasa dışı" olarak nitelendirerek, Türkiye'ye Doğu Akdeniz'de gerilimi artıracak tek taraflı adımlardan kaçınması çağrısında bulundu.

Açıklamada, "Türkiye diyalog çağrılarını dikkate almamayı sürdürerek provokasyonlarını artırıyor" ifadesi kullanılarak "Yunanistan'ın şantaja boyun eğmeyeceği" belirtildi.

Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalarını sürdürüyor

Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalarını sürdürüyor

Bakanlığın açıklamasında, Yunanistan'ın bölgedeki komşularıyla uluslararası hukuk ve deniz hukuku temelinde yeni anlaşmalar yapmak için çabayı sürdüreceği de ifade edildi.

Öte yandan, Türkiye ile Yunanistan arasında gerilimin artması üzerine, Atina'nın silahlı kuvvetlere ayırdığı bütçeyi artırmayı planıyor. Yunan televizyon kanalı Alpha TV'ye konuşan Yunanistan Maliye Bakanı Christos Staikouras, hükümetin olası bir ordu bütçesini artırma kararının arkasında olacağını ve sadece yeni silah alımı için değil, askeri alanda yatırımlar için de bütçe sunulacağını ifade etti. 

AB diyalog çağrısını yineledi

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis'in faaliyet süresini uzatması öncesinde, Avrupa Birliği de (AB) Türkiye'ye diyalog çağrısını yineleyerek bölgede tek taraflı adımlar atmaktan kaçınmasını istemişti. AB'den Pazartesi günü yapılan açıklamada "diyaloğun sonuç vermemesi ihtimaline karşı ise AB'nin halihazırda Türkiye'ye yaptırım uygulama yönünde harekete geçmiş bulunduğunu" hatırlatmıştı.

Türkiye, Oruç Reis'in gemisinin Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon arama faaliyetlerinde bulunması için Temmuz ayında Navtex ilan etmesi Ankara ile Atina arasında gerginliğe neden oluyor. Almanya'nın arabulucuğu ile Türkiye, Oruç Reis'in faaliyetlerini beklemeye almıştı. Ancak Yunanistan'ın Mısır ile deniz yetki alanları konusunda bir anlaşma imzalaması üzerine, Türkiye sismik araştırma gemisi Oruç Reis için 10 Ağustos'ta yeniden Navtex ilan etti. Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri, Türkiye ve Yunanistan arasında deniz yetki alanları konusundaki gerilimin tırmanmasına yol açan etkenlerden biri oldu.

DW,Reuters/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Erdoğan: "Ülkemizi kimse Akdeniz sahillerine hapsedemez"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "hakkımızı yedirmeyiz" derken, Yunanistan Maliye Bakanı orduya mali desteğin artırılacağını açıkladı.  

AB’den Türkiye'ye: Yaptırım değil diyalog gerekli

Türkiye’yle diyalog çağrısında bulunan Brüksel, Ankara’ya da Doğu Akdeniz’de tek taraflı adımlar atmaktan kaçınma çağrısı yaptı. Komisyon, yaptırımların hâlâ masada olduğu mesajını verdi.  

Çelik'ten Meis'e asker sevkiyatı iddiasına tepki

Yunanistan’ın Meis adasına asker sevkıyatı yaptığı iddiaları Ankara’nın tepkisini çekti. AKP Sözcüsü Çelik, "Türkiye’nın kıyılarına silah doğrultmak akılsızlıktır" dedi.  

Türkiye’den yeni Navtex ilanı

Türkiye, Akdeniz’in doğusunda atış eğitimi yapacağını duyurarak, bugünden itibaren 11 Eylül’e kadar geçerli olmak üzere Navtex ilan etti.  

Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması

AB ülkelerinin Doğu Akdeniz'de Atina'nın tezlerini ciddiye almak ve haklı olduğu yerde Yunanistan'ı desteklemek zorunda olduğunu belirten Merkel, "Buna rağmen ben her zaman gerginliğin tırmanmaması için çalıştım" dedi.  

Benzer içerik

Kriegsschiffe der türkischen Marine und der US-Marine bei einer Militärübung

Türkiye’den yeni Navtex ilanı 29.08.2020

Türkiye, Akdeniz’in doğusunda atış eğitimi yapacağını duyurarak, bugünden itibaren 11 Eylül’e kadar geçerli olmak üzere Navtex ilan etti.

Streit um Erdgas im östlichen Mittelmeer

Türkiye Oruç Reis gemisi için yeniden Navtex ilan etti 10.08.2020

Türkiye Yunanistan ile kriz yaratan Oruç Reis sismik araştırma gemisi için Akdeniz’de yeniden Navtex ilan etti. Enerji Bakanı Dönmez geminin araştırma yapacağı alana ulaştığını söyledi.

Sommer-PK mit Bundeskanzlerin Merkel

Merkel'den Doğu Akdeniz açıklaması 28.08.2020

AB ülkelerinin Doğu Akdeniz'de Atina'nın tezlerini ciddiye almak ve haklı olduğu yerde Yunanistan'ı desteklemek zorunda olduğunu belirten Merkel, "Buna rağmen ben her zaman gerginliğin tırmanmaması için çalıştım" dedi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan: "Ülkemizi kimse Akdeniz sahillerine hapsedemez"

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan Doğu Akdeniz gerginliği sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan "hakkımızı yedirmeyiz" derken, Yunanistan Maliye Bakanı orduya mali desteğin artırılacağını açıkladı.  

FOTO-GALERİ

Australien: Wegen der Coronakrise geparkte Flugzeuge in Alice Springs (Steve Strike)

Korona hangi havayolu şirketini ne kadar vurdu?

Korona krizinde birçok havayolu şirketi zarar etti. Seyahat kısıtlamalarının en çok vurduğu sektörde on binlerce çalışan işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya. Peki hangi şirket ne kadar zarar etti?  