 Türkiye ve Yunanistan arasında tutuklama krizi | AVRUPA | DW | 18.12.2020

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AVRUPA

Türkiye ve Yunanistan arasında tutuklama krizi

Türkiye'nin Rodos Başkonsolosluğu çalışanı Sebahattin Bayram'ın tutuklanmasını Türk Dışişleri kınadı. Ankara, soruşturmanın "gerginliği artırmak için kurgulandığını" savundu.

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Yunanistan'ın Rodos Adası'nda Türkiye için casusluk yaptığı şüphesiyle bir hafta önce gözaltına alınan Türkiye Başkonsolosluğu çalışanını tutuklandığı bildirildi.

Söz konusu çalışanın konsoloslukta sözleşmeli sekreter olarak görev yaptığı, Yunan vatandaşı olduğu ve isminin Sebahattin Bayram olduğu belirtildi.

Bayram'la birlikte ikinci bir kişi daha tutuklandı. Yunan polis yetkilisi Cuma günü yaptığı açıklamada, "tutuklanan kişilerden birinin Rodos'taki Türk konsolosluğunda çalıştığını, diğerinin de Rodos-Kızılhisar Adası arasında çalışan bir gemi hattında aşçı olduğu" bilgisini verdi.

Yunan basınında yer alan haberlerde, Yunanistan'daki Müslüman azınlığa mensup olan bu iki kişinin uzun süredir gözetim altında tutuldukları ifade ediliyor.

"Türkiye ile gerginliği artırmak istiyorlar"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan ise tutuklamaya hızlı bir kınama geldi. Bakanlık, "Bayram'ın Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

Başkonsolosluk çalışanının haklarının ihlal edildiğini savunan Dışişleri, açıklamasında "Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte Yunanistan tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Dışişleri, soruşturmanın "Türkiye ile ilişkilerde gerginliği artırmak isteyen çevrelerce kurgulandığının düşünüldüğünü" de savundu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğal gaz arama faaliyetleri nedeniyle iki ülke arasında bir süredir gerginlik yaşanıyor. Oruç Reis sondaj gemisi kısa bir süre önceye kadar Rodos yakınlarında faaliyet gösteriyordu. Türkiye, Rodos'un, Kızılhisar'ın ve Girit adalarının güneyinin Türk karasularına ait olduğunu savunuyor.

DW,Reuters/BÜ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

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