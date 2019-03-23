Türkiye ve Rusya Tel Rıfat'ta ortak devriye gezdi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada devriye faaliyetinin Rusya ile daha önce varılan mutabakat çerçevesinde gerçekleştirildiği yer aldı.

Ağırlıklı olarak Kürt nüfusun yaşadığı Tel Rıfat, Türk ordusu ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında kontrolünü ele aldığı Afrin'in yaklaşık 20 kilometre doğusunda bulunuyor.

Tel Rıfat bölgesindeki YPG mevzileri Türk ordusu tarafından bu yılın başında bombalanmıştı. Ayrıca Zeytin Dalı Harekâtı sırasında Afrin'den kaçan Suriyeliler Tel Rıfat'a sığınmıştı.

Birleşmiş Milletler'in 2018 Mart verilerine göre Afrin'den kaçan 170 bin kişinin çoğu Tel Rıfat'a doğru hareket etmişti.

DW,rtr/ÇÖ,GA

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