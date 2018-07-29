 Türkiye ve Rusya dörtlü Suriye zirvesine hazırlanıyor | TÜRKİYE | DW | 13.08.2018

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TÜRKİYE

Türkiye ve Rusya dörtlü Suriye zirvesine hazırlanıyor

Türkiye ve Rusya, Suriye’nin geleceğinin masaya yatırılacağı dörtlü bir zirveye hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Fransa ve Almanya’nın da katılacağı zirve hazırlıkları için Türkiye’yi ziyaret ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Türkiye ve Rusya, İstanbul'da Almanya ve Fransa'nın da katılımıyla düzenlenecek dörtlü Suriye zivesi için hazırlık yapıyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un bugün başlayacak olan iki günlük Ankara ziyareti sırasında Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile bu zirveyi ele alacağı duyuruldu. Açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapıldı. Bakanlık, zirvenin "yakın gelecekte yapılmasının planlandığını" belirtti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayı sonunda yaptığı açıklamada, zirvenin 7 Eylül'de düzenleneceğini söylemişti.

Lavrov, Ankara ziyareti kapsamında Salı günü büyükelçiler konferasında bir konuşma da yapacak. Rusya Dışişleri Bakanlığı da geçen Perşembe günü yaptığı açıklamada, Lavrov'un Ankara’da Suriye savaşının yanı sıra Ukrayna, Kafkasya ve Karadeniz'de yaşanan gelişmeler ile Türk Akım ve Akkuyu nükleer santrali projelerini ele alacağı belirtmişti.

Esad'ın İdlib planı

Lavrov'un Ankara'daki temasları sırasında Suriye özelinde İdlib konusunun ön plana çıkması bekleniyor.

Rusya'nın desteğiyle Suriye ordusu geçen aylarda silahlı muhaliflerin elindeki Dera ve Kuneytra'da kontrolü sağlamıştı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad da geçen haftalarda Rus basınına yaptığı açıklamada Suriye ordusunun bir sonraki askeri hedefinin İdlib vilayeti olduğunu belirtmişti.

Türkiye ise ülkenin kuzeybatısındaki İdlib'e yönelik operasyona karşı çıkıyor.

Muhaliflerin Suriye'deki son kalesi olarak görülen ve yaklaşık 2,5 milyon kişi yaşayan İdlib'e yönelik olası bir operasyonun ardından Türkiye'ye bir kez daha yoğun bir sığınmacı akını başlamasından endişe ediliyor.

DW,rtr,dpa/GA,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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