 Türkiye ve Rusya arasında Moskova′da Suriye mesaisi | DÜNYA | DW | 29.12.2018

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DÜNYA

Türkiye ve Rusya arasında Moskova'da Suriye mesaisi

Türkiye ve Rusya'dan üst düzey bir heyet Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeleri ele almak üzere Moskova'da bir araya geldi. Bir buçuk saat süren görüşmenin gündem maddeleri arasında ABD'nin Suriye'den çekilme planı da var.

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Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlık ettiği üst düzey heyet, Rus mevkidaşları ile Suriye'deki gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi. Çavuşoğlu'na Moskova'da gerçekleştirilen ziyarette Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Ankara'dan giden heyet, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Moskova'daki görüşme sonrası açıklama yapan Lavrov, Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki operasyonlarını koordine etme konusunda karar aldığını söyledi. 

Lavrov, "Suriye'deki terörist tehdidini kökünden kazımak amacıyla Rusya ve Türkiye'nin askeri temsilcileri arasında sahadaki adımların koordinasyonunun nasıl sürdürüleceği konusunda bir uzlaşma sağlandı" dedi. 

Çavuşoğlu ise tüm terör örgütlerinin Suriye topraklarından temizlenmesi için ortak irade olduğunu vurguladı. Rusya ve İran'la yakın işbirliğinin süreceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Suriye'nin toprak bütünlüğünü, siyasi birliğini savunuyoruz ve bunlara halel getirecek tüm çabalara da karşıyız" diye konuştu. 

Daha fazlasını okumak için:Rusya Suriye rejimi için devrede

Görüşme, Suriye'nin kuzeyinde yer alan Menbiç'e yönelik operasyon seçeneğinin gündemde olduğu bir dönemde geldi. Suriye Ordusu, Cuma günü yaptığı açıklamada, askerlerinin Menbiç'e girdiğini öne sürmüştü. Bu açıklama, Menbiç Askeri Konseyi tarafından yalanlandı. ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından yapılan açıklamada da Suriye rejim birliklerinin Menbiç'e girdiği iddiasının doğru olmadığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Menbiç'teki gelişmelere ilişkin dün yaptığı değerlendirmede Suriye'nin toprak bütünlüğüne vurgu yapmış ve konuyu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'da ya da Soçi'de ele alacağını söylemişti.

Daha fazlasını okumak için: ABD: Suriye rejim birlikleri Menbiç'te değil

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta sayısı 2 bini bulan Amerikan askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklamıştı. Trump'ın kararı, ABD Savunma Bakanı James Mattis ve ABD'nin IŞİD'le Mücadele Koalisyonu Özel Temsilcisi Brett McGurk'un istifa etmesine neden olmuştu.

ABD, Suriye'de IŞİD'e karşı mücadele kapsamında YPG'nin çatısını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri'ne askeri malzeme ve destek sağlıyor. Türkiye, YPG'yi PKK'nın Suriye uzantısı olarak görüyor ve YPG'ye sağlanan silahların kendi güvenliğine tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Rtr,dpa/ÖA,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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