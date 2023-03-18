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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri - (18.03.2023 / Kahire)
Mevlüt Çavuşoğlu Samih Şukri Fotoğraf: Mohamed Abd El Ghany/REUTERS
PolitikaTürkiye

Türkiye ve Mısır'dan yakınlaşma mesajı

2 saat önce

Türkiye'den Mısır'a, 11 yıl aranın ardından dışişleri bakanı düzeyinde ziyaret gerçekleştirildi. Çavuşoğlu, Kahire'de yaptığı açıklamada, "iki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracaklarını" dile getirdi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Mısır'ın başkenti Kahire'de Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülkesi adına taziyede bulunmak üzere 27 Şubat'ta Türkiye'ye gelmiş ve ziyareti esnasında Çavuşoğlu'nu Mısır'a davet etmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun Mısır ziyareti, Türkiye'nin Mısır'a bu seviyede 11 yıl aranın ardından yaptığı ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Şukri ile ikili ve heyetler arası görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, "Bölgemizin bekası için daha yakın çalışmamız gerekiyor. Bağlarımızı koparmamak için elimizden geleni yapacağız. İki ülke arasındaki mekanizmaları yeniden canlandıracağız" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ve Şukri heyetler arası görüşme de gerçekleştirdi
Çavuşoğlu ve Şukri heyetler arası görüşme de gerçekleştirdiFotoğraf: DHA

Diplomatik ilişkileri en üst seviyeye çıkarma arzusu

Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Şukri ile Türkiye-Mısır ilişkilerinin geliştirilmesi için hangi alanlarda adımlar atabileceklerini ele aldıklarını belirterek, "Enerji alanında iş birliğimizi geliştirmek istiyoruz, somut adımlar atmak istiyoruz. Ticareti artırmak için ulaştırma konularında bazı kopukluklar oldu bunları tekrar canlandırmak istiyoruz. Diplomatik ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarmak istiyoruz" dedi.

Mısır ile bölgesel konularda da yeniden istişarelere başlamak istediklerini dile getiren Çavuşoğlu, "Hem siyasi konularda ikili düzeyde hem de bölgesel konularda istişaremizi canlandırmak istiyoruz. Askeri alanda da geçmişte olduğu gibi aslında diplomatik ilişkilerimizin soğuk olduğu yıllarda da gayet düzenli ilişkiler vardı ama bu canlandırılması gereken konular da var. Mesela bizim Milli Savunma Bakanlığımız, Genelkurmay Başkanlığımız, Mısır'ı üç tane Türkiye'de de düzenlenecek tatbikata davet ettiler. Bu alanlarda da ortak çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
Mevlüt ÇavuşoğluFotoğraf: Mohamed Abd El Ghany/REUTERS

İki ülke arasında ekonomiden enerjiye, siyasetten eğitime kadar her alanda atılması gereken adımlar olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, burada en önemli konunun her iki tarafta da var olan güçlü siyasi irade ve kararlılık olduğunu ve "bu olduktan sonra adımlar ardı ardına geleceğini" dile getirerek, bu konuda gerek Ankara'nın gerek ise Kahire'nin ciddi bir kararlılığa sahip olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mısırlı mevkidaşı Abdülfettah es-Sisi'nın ne zaman görüşebileceklerine ilişkin bir soruyu da, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bir araya gelmesi için biz gerekli hazırlıkları yapacağız. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de bir seçim süreci başlamış durumda. Belki seçimden hemen sonra Sayın Cumhurbaşkanımızla Cumhurbaşkanı Sisi bir araya geleceklerdir. Bunun zamanlamasına kendileri karar verir, ama hazırlığını yapmak da bize düşer" sözleriyle yanıtladı. 

Mısır "uygun zamanı" bekliyor

Dışişleri Bakanı Samih Şukri de, basın toplantısında, Türkiye ile karşılıklı olarak temsilciliklerin yeniden büyükelçi seviyesine çıkarılması için "uygun bir zamanda" görüşmelere başlanabileceğini belirtti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri
Samih ŞukriFotoğraf: Mohamed Abd El Ghany/REUTERS

Şukri, "Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin gelişmesinin her iki ülkenin de çıkarına" olduğunu dile getirdi.

Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkiler, 2013 yılında dönemin Mısır Cumhurbaşkanı ve Ankara'nın müttefiki olan Muhammed Mursi'nin bir askeri darbe ile görevden indirilmesi üzerine bozulmuştu. Bu dönemden beri iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler maslahatgüzar seviyesinde yürütülüyor. Söz konusu askeri darbenin lideri olan ordu komutanı Abdülfettah es-Sisi, 2014 yılından bu yana Mısır'da cumhurbaşkanlığı görevini yürütüyor. 2021 yılından sonra ise iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normalleşmesi için çabalar hız kazanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 Dünya Kupası açılışı için gittiği Katar'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile tokalaşarak, bir görüşme gerçekleştirmişti.

İki ülke, Kaddafi'nin devrilmesinin ardından Libya'da da farklı tarafları desteklemiş ve bu nedenle de ikili ilişkileri oldukça gergin bir dönemden geçmişti.

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