 Türkiye ve ABD′den İdlib için işbirliği mesajı | DÜNYA | DW | 29.08.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

Türkiye ve ABD'den İdlib için işbirliği mesajı

Bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan ve Trump, İdlib'de sivilleri korumak için iş birliğini devam ettirmeyi kararlaştırdı. İdlib'deki operasyonlarda ise 15 sivilin daha hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Fotoğraf: Arşiv

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'la Suriye konulu bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği açıklandı. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından görüşme ile ilgili yapılan açıklamada, iki liderin İdlib'de sivillerin korunması ve yeni insani krizlerin önlenmesi amacıyla iş birliğini sürdürmeyi kararlaştırdığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

ABD Başkanı Donald Trump ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Suriye'de isyancıların elindeki son büyük bölge olan İdlib'de ise Suriye ordusunun Rusya destekli operasyonları sürüyor. Suriye birliklerinin Çarşamba günü düzenlediği hava saldırısında aralarında 4 çocuğun da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre saldırılarda 30 kişi de yaralandı.

İdlib, El Kaide'nin uzantısı olarak görülen Hayat Tahrir el-Şam'a bağlı savaşçıların kontrolü altında. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin bilgilere göre Suriye ordusu ve Rusya'nın bölgede Nisan ayında başlattığı operasyonlarda şimdiye kadar 256'sı çocuk, bin 30'dan sivil hayatını kaybeti. İdlib'den 400 binden fazla kişi de kaçmak zorunda kaldı.

Reuters/dpa,HS/AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Analiz: Putin, Erdoğan’ı Şam’la uzlaşmaya mı çekiyor?

Erdoğan-Putin görüşmesini DW Türkçe için değerlendiren Murat Yetkin, Putin’in Erdoğan’a Türkiye’nin sınır güvenliği, Erdoğan’ın da Putin’e Suriye’nin egemenliği konusunda teminat verdiği görüşünde. (28.08.2019)  

İdlib için ek tedbirler görüşüldü

Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede İdlib'le ilgili ek tedbirler alınmasında anlaştıklarını açıkladı. Erdoğan ise rejimin saldırıları durursa üzerilerine düşeni yapabileceklerini söyledi. (27.08.2019)  

Gözlemevi: Türkiye'nin gözlem noktası vuruldu

Türkiye'nin İdlib'deki gözlem noktalarından birinin vurulduğu öne sürüldü. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. (28.08.2019)  

Benzer içerik

Russland Moskau Treffen Wladimir Putin und Tayyip Erdogan

Erdoğan Moskova'da 27.08.2019

Türkiye’nin yakında kara birliklerini Suriye’ye göndereceğini söyleyen Erdoğan bugün Moskova’ya gitti. Erdoğan’ın Putin ile görüşmesinin gündeminde İdlib var.

PK Erdogan und Putin

İdlib için ek tedbirler görüşüldü 27.08.2019

Rusya lideri Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede İdlib'le ilgili ek tedbirler alınmasında anlaştıklarını açıkladı. Erdoğan ise rejimin saldırıları durursa üzerilerine düşeni yapabileceklerini söyledi.

Syrien Tote nach Luftschlägen bei Idlib

Putin'den Erdoğan'a İdlib mesajı 26.08.2019

Kremlin'den İdlib operasyonları ile ilgili Türkiye'ye mesaj geldi. Kremlin sözcüsü, Putin'in Erdoğan’ı anladığını ancak kendisinin cihatçı gruplara ilişkin endişeleri olduğunu belirtti.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Greta Thunberg ABD'ye ulaştı

Greta Thunberg Atlantik yolculuğunu tamamladı

BM zirvesine katılmak için yelkenli yatla ABD'ye giden Greta Thunberg'in yolculuğu 15 gün sürdü. 16 yaşındaki çevreci genç, New York'a ayak bastı.  

FOTO-GALERİ

Deutschland Uli Hoeneß (picture-alliance/dpa/M. Balk)

Bayern Münih'te Hoeneß devri bitiyor

40 yılı aşkın bir süredir Bayern Münih'te yöneticilik yapan kulüp başkanı Uli Hoeneß görevini bırakıyor.  