Türkiye Uzay Ajansı kuruldu

Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu bildiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Ajans, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda "Milli Uzay Programı"nın hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek.

Twitter kullanıcıları Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin farklı tepkiler gösterdi.

NASA'da çalışmalarını yürüten astrofizikçi Dr. Umut Yıldız "Yıllardır özlemle beklediğimiz Türkiye Uzay Ajansı nihayet kuruldu!" diyerek gelişmeleri paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise "Her alanda bağımsızlık en büyük hedefimiz" diyerek gelişmeleri duyurdu.

Kaza haberinin ardından eleştiri yağdı

Türkiye Uzay Ajansı’nın resmen kurulduğuna ilişkin paylaşımların ardından Ankara'dan gelen tren kazası haberi ise Twitter'da eleştirilere neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Tren yolunda bizim kadar insanını kaybeden ülke var mı? Arka arkaya gelen tren kazalarını bile önleyemeyenler, ajans kurarak uzaya gidileceğini sanıyorlar!!" diyerek tepkisini dile getirdi.

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