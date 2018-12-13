 Türkiye Uzay Ajansı kuruldu | TÜRKİYE | DW | 13.12.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

TÜRKİYE

Türkiye Uzay Ajansı kuruldu

Türkiye Uzay Ajansı’nın resmen kurulduğuna ilişkin haberler sosyal medyada farklı tepkilere yol açtı. Ankara'da meydana gelen tren kazasının ardından pek çok kullanıcı uzaydan önce ülkedeki sorunlara dikkat çekti.

Mond Horiziont (ESA/NASA)

Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulduğunu bildiren Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Türkiye Uzay Ajansı’nın kuruluş, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar düzenlendi. Ajans, Cumhurbaşkanınca belirlenen politikalar doğrultusunda "Milli Uzay Programı"nın hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütecek.

Twitter kullanıcıları Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasına ilişkin farklı tepkiler gösterdi.

NASA'da çalışmalarını yürüten astrofizikçi Dr. Umut Yıldız "Yıllardır özlemle beklediğimiz Türkiye Uzay Ajansı nihayet kuruldu!" diyerek gelişmeleri paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise "Her alanda bağımsızlık en büyük hedefimiz" diyerek gelişmeleri duyurdu.

Kaza haberinin ardından eleştiri yağdı

Türkiye Uzay Ajansı’nın resmen kurulduğuna ilişkin paylaşımların ardından Ankara'dan gelen tren kazası haberi ise Twitter'da eleştirilere neden oldu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba "Tren yolunda bizim kadar insanını kaybeden ülke var mı? Arka arkaya gelen tren kazalarını bile önleyemeyenler, ajans kurarak uzaya gidileceğini sanıyorlar!!" diyerek tepkisini dile getirdi.

 

©Deutsche Welle Türkçe

BW/GA

Benzer içerik

Türkei Zugunglück in Ankara

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren Kazası 13.12.2018

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren'in bir kılavuz trene çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı dokuza yükseldi. En az 47 kişinin de yaralandığı bildirildi. Başsavcılık soruşturma başlattı.

Türkei - Pervin Buldan HDP

HDP’liler TBMM'de açlık grevinde 04.12.2018

Aralarında Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ın da olduğu 10 HDP'li vekil TBMM’de iki günlük bir açlık grevi başlattı. HDP'liler bu eylemin devamını getireceklerini ve Kürt sorununu gündemde tutmak istediklerini söylüyor.

Türkei Wechselstube in Istanbul

Ekonomistlerden TL’deki düşüşe sosyal medyada tepki 10.08.2018

Türk Lirası, Dolar ile Euro karşısında tarihinin en düşük değerlerini gördü. Bu durumu yorumlayan iktisatçılar, tepkilerini sosyal medyada paylaştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Erdoğan: Operasyon birkaç gün içinde başlayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin birkaç gün içerisinde Fırat'ın doğusuna operasyon başlatacağını bildirdi. YPG ise Fırat'ın doğusunda herhangi bir saldırıya yanıt vermeye hazır oldukları açıklaması yaptı. 

FOTO-GALERİ

Kombi-Bild Türkei Weibliche Mitglieder des Parlaments 1935

Türkiye'nin ilk kadın milletvekilleri

Türkiye'de kadınlar 84 yıl önce milletvekili seçme ve seçilme hakkını elde etti. 1935'teki seçimlerde 17 kadın Meclis'e girdi. Türkiye o dönem meclisteki kadın oranıyla dünyada ikinci sıradaydı. Şimdi ise 118. sırada. 