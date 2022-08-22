  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Öne çıkan konular
Türkiye Ekonomisi
Ukrayna Savaşı
Fotoğraf: Alexander Demianchuk/TASS/picture alliance / dpa
EkonomiTürkiye

Türkiye turist sayısında pandemi öncesini yakaladı

2 saat önce

Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, pandemi öncesi seviyeleri yakaladı. TÜROFED Başkan Yardımcısı, önceden daha pahalı yerlere giden zengin Rusların yaptırımlar nedeniyle Türkiye'ye yöneldiğini söyledi.

https://www.dw.com/tr/t%C3%BCrkiye-turist-say%C4%B1s%C4%B1nda-pandemi-%C3%B6ncesini-yakalad%C4%B1/a-62893087

Kültür ve Turizm Bakanlığının açıkladığı veriler, Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısının korona salgını öncesi dönemdeki seviyeleri yakaladığını ortaya koydu.

Verilere göre, Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'yi 23 milyon 30 bin 209 yabancı turist ziyaret etti. Yabancı turist sayısının geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 128 arttığı görüldü. 2019'un ilk yedi ayında Türkiye'yi 24,7 milyon yabancı turist ziyaret etmişti.

İstatistiklere göre, Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülke 2 milyon 992 bin 551 kişiyle Almanya oldu. Almanya'yı 2 milyon 197 bin 331 kişiyle Rusya Federasyonu ve 1 milyon 810 bin 248 kişiyle Birleşik Krallık izledi.

Temmuz'da Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 53 artarak 6,67 milyon oldu ve 2019'da seviyeyi geride bıraktı.

"Zengin Ruslar da Türkiye'ye yöneldi"

Geçen ayözellikle Rus turist sayısında ciddi artışkaydedildi. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Bülent Bülbüloğlu, "Daha önce İspanya, Fransa, İtalya ve Yunanistan gibi daha pahalı yerlere giden zengin Ruslar da Batılı ülkelerin uçuş kısıtlamaları yüzünden Türkiye'ye yöneldi" değerlendirmesinde bulundu.

Alman haber ajansı dpa'ya konuşan Innvista Hotels Belek Genel Müdürü Ülkay Atmaca, Rus turist sayısının her geçen gün arttığını belirterek "Şu an Rusya'dan Antalya'ya günde yaklaşık 80 uçuş gerçekleşiyor ve bu sayının artmaya devam edeceğini biliyoruz" dedi.

"Hedefler tutturulacak gibi"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, geçen ay sonunda yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2022 yılı için turist hedefini 42 milyondan 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefini de 37 milyar dolara yükselttiklerini duyurmuştu.

TÜROFED Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu, "Mevcut rezervasyonlara, uçuş sayılarına ve tur operatörlerinin Eylül, Ekim ve Kasım ayları için ayırttığı yerlere bakarsak, Bakanlığın hedefleri tutturulacak gibi görünüyor" dedi.

Bülbüloğlu, "Türkiye'nin Avrupa'daki rakiplerine göre büyük bir fiyat avantajı var" diye konuştu.

DW,dpa/CÖ,TY

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Atina Akropolisi'nin en göz alıcı tapınağı Partenon civarında gezen turistler ve ziyaretçiler - (20.10.2017)

Yunanistan ve İspanya'da turizm patlaması

Yunanistan ve İspanya'da turizm patlaması

Yunanistan'da turist sayısı korona salgınından önce görülen seviyelerin üzerine çıktı. Bir başka turizm ülkesi İspanya'da da pandemi öncesine yakın seviyeler yakalandı.
Ekonomi
2 Ağustos 2022

Türkiye'den Bulgaristan vatandaşlarına pasaportsuz giriş izni

Türkiye'den Bulgaristan vatandaşlarına pasaportsuz giriş izni

Bulgaristan vatandaşlarının pasaport olmadan da Türkiye'ye girebilmesine imkan tanıyan Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ekonomi
27 Temmuz 2022
external

Ekonomik kriz yerli turisti zorluyor

Ekonomik kriz yerli turisti zorluyor

Yaz sezonu başladı ancak tatil beldelerine beklenen ilgi henüz yok. Bayram tatili de sezonu hareketlendirmeye yetmedi. İşletmecilere ve esnafa göre, özellikle yerli turistler fiyat artışlarından dolayı tatile çıkmakta zorlanıyor.
Seyahat
9 Mayıs 2022
03:13 dak.
Sonraki bölüme git İlgili İçerikler

İlgili İçerikler

Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

AB ile ticarete "Parite" darbesi

Ekonomi
2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, DP lider Gültekin Uysal, İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu

Altılı masanın önceliği "geçiş süreci"

Altılı masanın önceliği "geçiş süreci"

Politika
7 saat önce
Irak'ta Şii lider Mukteda el Sadr

Irak'ta siyasi kriz derinleşiyor

Irak'ta siyasi kriz derinleşiyor

Politika
5 saat önce
Koltukta uzanmış halde akıllı telefonuna bakan bir kadın

Sosyal medya yorgunluğu

Sosyal medya yorgunluğu

Toplum
21 Ağustos 2022
Afgan kadınlarının eylemine Taliban güçleri müdahale etti

Afgan kadınlarının hayal kırıklığı

Afgan kadınlarının hayal kırıklığı

İnsan Hakları
21 Ağustos 2022

Çin ekonomisinde neler oluyor?

Çin ekonomisinde neler oluyor?

Ekonomi
21 Ağustos 2022
Argentinien Fußball Akademie in Buenos Aires

Arjantin futbolunun karanlık yüzü

Arjantin futbolunun karanlık yüzü

Suç
20 Ağustos 2022
Ana sayfaya dön