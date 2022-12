Türkiye Temsilciler Meclisi'nin F-16 kararından memnun

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) savunma bütçesini de içeren tasarıdan, Türkiye'nin F-16 alımını şarta bağlayan maddelerin çıkarılmış olmasını, "olumlu bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Türkiye'yi ziyaret eden Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nicu Popescu ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlatan Çavuşoğlu, "Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın oylamaya sunulacak nihai metinde olumsuz bir unsurun (Türkiye ile F-16 anlaşması konusunda) olmaması olumlu bir gelişme, bunu olumlu karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

F-16 konusunda ABD ile yapılan görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve Washington'un, Türkiye'nin F-16 alımı konusunda desteğinin tam olduğunu dile getiren Dışişleri Bakanı, Kasım ayında Endonezya'nın Bali Adası'nda yapılan G20 Zirvesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen ABD Başkanı Joe Biden'ın da bu konuda olumlu bir tavır sergilediğini belirtti.

Mevlüt Çavuşoğlu Fotoğraf: Michael Sohn/AP Photo/picture alliance

Çavuşoğlu: Şarta bağlı olursa F-16 almanın bir anlamı yok

Türkiye'nin F-16 alımını şarta bağlayan maddelerin çıkarılacağını, basına yansımadan önce öğrendiklerini ifade eden Çavuşoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Bunun bir an önce artık nihayete ulaşması gerekiyor. Bu yasanın da onaylanması gerekiyor. F-16 alımımız ve de mevcutların modernizasyonunun da artık prosedür olarak tamamlanması gerekiyor. Bu herkesin yararına".

Mevlüt Çavuşoğlu, ABD tarafına, herhangi bir şarta bağlı olduğu takdirde Türkiye'nin F-16 almasının bir anlamı olmayacağını da ilettiklerini aktardı.

Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandıran maddelerin NDAA'dan çıkarılması

ABD'de Kongre'nin alt kanadı olan Temsilciler Meclisi, ülkenin 2023 savunma bütçesini de kapsayan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) tasarısının son halinden, Türkiye'nin F-16 alımını sınırlandırmak üzere konulan maddeleri çıkarmıştı.

Tasarının son halinde, daha önce New Hampshire Temsilcisi Demokrat Chris Pappas, Florida Temsilcisi Cumhuriyetçi Gus Bilirakis, New York Temsilcisi Cumhuriyetçi Nicole Malliotakis ve New Jersey Temsilcisi Demokrat Frant Pallone'nin de içinde olduğu 18 temsilci tarafından sunulan ve tasarıya eklenen, Türkiye'ye F-16 satışlarını kısıtlayıcı koşullara bağlayan maddeler yer almıyor.

DHA,DW / ET,JD