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PolitikaTürkiye

Türkiye Tel Aviv Büyükelçisini Ankara'ya çağırdı

4 Kasım 2023

Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisi Torunlar'ın, "istişaralerde bulunmak üzere" Ankara'ya çağrıldığını duyurdu.

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Dışişleri Bakanlığı - Ankara
Fotoğraf: Altan Gocher/Zuma/picture alliance

Türkiye, Tel Aviv Büyükelçisi Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağrıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, "İsrail tarafının ateşkes çağrılarını kabul etmeyerek sivil halka yönelik saldıları sürdürmesinden, kesintisiz ve sürekli insani yardım girişine izin vermemesinden dolayı Gazze'de yaşanan insani trajedi dikkate alınarak, Tel Aviv Büyükelçimiz Şakir Özkan Torunlar'ın istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya çağırılması kararlaştırılmıştır" ifadeleri kullanıldı:

 

DW / ET,EC

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